Plusieurs établissements modifieront leur horaire lundi à l’occasion de la Journée nationale des patriotes. Voici ce qui sera ouvert et fermé, pour ne pas se cogner le nez à une porte close.

Léa Carrier La Presse

Ouvert

Au Québec, les centres commerciaux, les pharmacies et les épiceries seront ouverts malgré le jour férié et chômé, à l’instar des succursales de la Société des alcools du Québec et de la Société québécoise du cannabis.

Les transports en commun demeureront en fonction, mais selon des horaires modifiés.

Pour une sortie familiale, direction le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan, qui continueront d’accueillir petits et grands, lundi.

À Montréal, l’horaire des installations sportives et culturelles variera selon les arrondissements. Avant de se déplacer, la population est invitée à communiquer avec le personnel des lieux concernés.

Déchets domestiques, matières recyclables, résidus alimentaires : les collectes resteront inchangées. À Montréal-Nord, les résidus verts seront toutefois collectés mardi.

Fermés

Les banques et les caisses populaires fermeront leurs portes, tout comme les points des services fédéraux et provinciaux et la Société de l’assurance automobile du Québec.

Les bureaux de Postes Canada n’ouvriront pas non plus et aucune livraison de courrier ne sera faite.

Comme tous les lundis, les bibliothèques seront fermées.

À la cour municipale, seules les comparutions de personnes détenues seront maintenues.

Pour faire une demande de vignette ou se renseigner sur la réglementation d’un arrondissement, il faudra utiliser les services en ligne, car les bureaux Accès Montréal et les comptoirs de permis seront fermés.