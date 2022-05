L’arrosage « d’une surface extérieure non végétalisée, telle qu’une aire de stationnement » ne sera plus permis qu’entre le 1 er mai et le 15 juin, selon cette proposition qui sera débattue lundi soir au conseil municipal.

(Québec) Aux prises avec des problèmes d’approvisionnement en eau potable, la Ville de Québec entend couper l’herbe sous le pied des arroseurs de pelouse et d’allées de stationnement.

Gabriel Béland La Presse

La capitale entend limiter dès cet été à deux soirs par semaine l’arrosage des pelouses, puis à un soir par semaine dès 2023. Il sera aussi interdit d’arroser lorsqu’il pleut.

L’arrosage « d’une surface extérieure non végétalisée, telle qu’une aire de stationnement » ne sera plus permis qu’entre le 1er mai et le 15 juin, selon cette proposition qui sera débattue lundi soir au conseil municipal.

« Ça fait deux ans qu’on vit ces problèmes, des problèmes qu’on n’avait jamais vécus avant », a expliqué le maire Bruno Marchand lundi en conférence de presse.

Le maire de Québec a rappelé que l’été dernier, la municipalité avait vécu trois épisodes critiques durant lesquels les réserves en eau potable ont manqué.

« Les études nous démontrent que ça venait des gens qui arrosaient leur gazon. On n’a rien contre les gens qui arrosent leur gazon, mais quand ça crée un problème pour alimenter en eau potable les gens de la ville, ça nous pose un problème », a dit le maire.

La nouvelle politique de la Ville veut aussi baliser les jeux d’eau – qui devront être munis d’un système de déclenchement sur appel – et les lave-autos.

Vive le trèfle

Mais c’est la réglementation sur l’arrosage des pelouses qui risque d’affecter le plus grand nombre. Selon le maire Marchand, il faudra que les citoyens modifient leurs comportements, notamment en privilégiant la récupération d’eau de pluie ou l’ajout du trèfle à leur pelouse. Le trèfle est plus résistant que le gazon à la sécheresse et est moins gourmand en eau.

« Ça se peut que le Kentucky grass, cette semence qu’on utilise pour avoir de beaux gazons verts, soit de moins en moins prisé, qu’on mélange du trèfle à nos gazons par exemple », a noté Bruno Marchand.

« Il y a des effets écologiques à traiter de l’eau, à la rendre potable et à l’utiliser pour de l’arrosage de pelouses, dit-il. Mais au-delà de ça, le premier élément, c’est que l’an passé on a dépassé à trois moments notre zone critique de capacité d’approvisionnement en eau. »

Le maire indique que son administration ne considère pas pour l’instant l’installation de compteurs d’eau, même si elle ne ferme pas la porte à cette idée. La Ville de Québec tire son eau potable surtout du lac Saint-Charles.

L’administration Marchand indique qu’elle n’est pas pour l’instant en mode répression. Les citoyens ne devraient pas recevoir d’amende d’ici « des semaines, voire des mois ».

« On a une équipe d’étudiants qui va sillonner les quartiers pour expliquer aux gens pourquoi on le fait. C’est de la pédagogie. On ne fait pas ça pour écœurer les gens. »