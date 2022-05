La coroner en chef a annoncé jeudi la tenue d’une enquête publique sur le décès par noyade du pompier Pierre Lacroix lors d’une opération de sauvetage dans les rapides de Lachine, à Montréal, en octobre dernier.

Vincent Larin La Presse

« L’enquête publique vise à faire la lumière sur les causes probables et les circonstances du décès de M. Lacroix. Elle permettra également de formuler, s’il y a lieu, des recommandations afin d’éviter d’autres décès dans des circonstances similaires », a indiqué le bureau de Me Pascale Descary, par voie de communiqué.

PHOTO ALAIN ROBERGE, archives LA PRESSE Le soir du 17 octobre 2021, Pierre Lacroix se trouvait à bord de l’embarcation de pompiers qui a chaviré en tentant de secourir deux plaisanciers à bord d’un bateau à la dérive dans les rapides de Lachine.

Plus précisément, le processus doit permettre d’examiner et d’étudier plusieurs aspects de ce triste évènement « à l’aide de témoignages qui feront état, entre autres, de la mission des équipes de sauvetage et de prévention nautiques, de leurs techniques d’intervention et de leurs modes de communication », y explique-t-on également.

La coroner Géhane Kamel a été désignée comme responsable. Cette dernière a mené plusieurs autres enquêtes très médiatisées au courant des dernières années, dont celles sur les décès en CHSLD durant la première vague de COVID-19 et une autre pour éclaircir les circonstances du décès de Joyce Echaquan sous une pluie d’injures racistes à l’hôpital de Joliette.

Détails et dates à venir

Pour l’enquête sur la mort de Pierre Lacroix, Me Kamel sera assistée par le procureur aux enquêtes publiques, Me Dave Kimpton. Les détails et les dates d’audiences seront connus ultérieurement, précise le bureau de la coroner en chef.

Rappelons que Pierre Lacroix, un pompier d’expérience, était disparu dans le fleuve Saint-Laurent au cours d’une opération de sauvetage. Le bateau des plaisanciers qu’il tentait de secourir avec des collègues avait chaviré dans les eaux tumultueuses, longtemps considérées comme infranchissables.

Les citoyens rescapés s’en sont sortis indemnes. Trois pompiers avaient été transportés à l’hôpital, en hypothermie. Quant au corps de Pierre Lacroix, il avait été localisé et repêché au lendemain du drame.

Sa mort a suscité nombre de réactions et de messages de soutien dans la métropole, des milliers de pompiers ayant convergé à la basilique Notre-Dame pour ses funérailles.