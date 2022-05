Le système informatique interne du Collège Montmorency est en panne depuis mercredi matin. Après une analyse préliminaire, le cégep lavallois suspecte une possible intrusion dans son réseau.

Léa Carrier La Presse

« Des informations nous poussent à croire que l’intégrité de nos infrastructures informatiques semble avoir été compromise », a indiqué la direction dans un communiqué transmis à sa communauté.

Jugeant la menace sérieuse, le cégep a contacté la police de Laval et s’est adjoint l’aide du centre opérationnel de cyberdéfense de Québec, du ministère de la Cybersécurité et du Numérique et d’une firme externe en cybersécurité.

À ce stade de l’analyse, il est trop tôt pour garantir qu’aucun préjudice n’a été porté aux données du Collège.

Dans ce contexte, la direction invite sa communauté à redoubler de vigilance, en évitant d’ouvrir tout courriel provenant d’un expéditeur inconnu.

Cours levés

Le réseau internet étant lui aussi en panne, le Collège a pris la décision de lever les cours jeudi. Certaines activités, comme les stages, sont toutefois maintenues.

« La journée servira à mieux identifier les enjeux, à cibler les impacts potentiels et ainsi poser les bons gestes pour remédier à la situation rapidement permettant de réduire au maximum les principaux impacts négatifs liés à cette situation exceptionnelle », précise-t-on dans le communiqué.

La panne survient en pleine fin de session, et le Collège a rassuré la population étudiante que tout serait fait pour minimiser les impacts sur le déroulement des examens finaux.

