Liberté universitaire

Le diable dans les détails

Il fallait faire quelque chose. Pour protéger la liberté universitaire. Pour mettre fin au climat d’inquisition qui sévit parfois sur les campus. Pour réitérer haut et fort que l’université est un lieu de débats et de confrontation d’idées, pas un « espace sécuritaire ». On n’y annule pas des conférences, et encore moins des profs, sous prétexte que leurs enseignements nous déplaisent ou nous rendent mal à l’aise.