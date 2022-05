(Ottawa) La présidente du caucus néo-démocrate à Ottawa veut obtenir des réponses urgentes de l’Immigration sur ce qui est arrivé aux demandes de 2900 Afghans qui avaient aidé les militaires canadiens – et qui ont déjà été dûment « accrédités » par l’armée.

La Presse Canadienne

Jenny Kwan demande au ministre de l’Immigration, Sean Fraser, d’expliquer pourquoi des Afghans, dont les documents ont pourtant été dûment contrôlés et vérifiés par l’armée canadienne, n’ont pu faire approuver ensuite par l’Immigration leur demande de venir au Canada.

Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense, avait indiqué lundi soir devant un comité des Communes que son ministère avait contrôlé et vérifié les documents de 3800 Afghans, dont des interprètes, qui ont soutenu les efforts de l’armée canadienne en Afghanistan.

Or, le comité a appris que seulement 900 de ces 3800 Afghans avaient vu leur demande de venir au Canada approuvée jusqu’ici par le ministère de l’Immigration.

La députée Kwan soutient qu’elle prévoit de suivre ce dossier avec vigueur, car la vie de ces Afghans qui ont aidé les militaires canadiens est en péril depuis que les talibans ont pris le pouvoir dans ce pays.

Elle compte aussi demander si le ministère de l’Immigration a perdu les dossiers d’interprètes afghans qui veulent venir au Canada, affirmant que le gouvernement les a « trahis ».

« Avec chaque jour qui passe, les risques sont accrus pour les Afghans, a souligné Mme Kwan. Et pour ceux qui ont servi ce pays et leurs proches, c’est une erreur que le gouvernement les ait laissés pour compte. »

Elle soutient que les talibans traquent les interprètes et leur famille, et elle veut que le Canada délivre un document de voyage particulier, afin que les Afghans vulnérables n’aient pas à s’exposer inutilement pour demander ce passeport.

Il est dangereux pour les Afghans qui ont aidé les Forces canadiennes de demander des passeports aux autorités talibanes, selon Mme Kwan.

« Lorsque vous êtes traqué et que vous essayez de vous cacher des talibans, vous ne pouvez pas simplement entrer dans le bureau tenu par les talibans et dire : “Pouvez-vous délivrer des documents de voyage, délivrer des passeports pour toute ma famille ?”, a-t-elle ajouté. À la minute où vous faites cela, vous mettez un drapeau rouge sur le dessus de votre tête pour être ciblé. »

Le ministère de l’Immigration n’était pas disponible pour commenter.