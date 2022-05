Saint-Lin–Laurentides

Le maire qui a stoppé le développement

Le conflit entre des maires et le ministre des Transports, François Bonnardel, pour qui la densification est une « mode », pourrait sembler être une bataille entre des urbains qui veulent renforcer le cœur des villes et des ruraux qui cherchent à s’éloigner pour avoir accès à un bungalow. Mais ce n’est pas le cas. Voici l’exemple d’un maire d’une banlieue de la couronne nord qui a dit non à la « croissance effrénée ».