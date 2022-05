(Montréal) Des évènements seront organisés dès le mois prochain afin de souligner ce qui aurait été le centième anniversaire de René Lévesque, a appris La Presse Canadienne.

Orchestrée par la fondation qui porte le nom de l’ancien journaliste, chroniqueur, reporter, animateur, ministre et premier ministre, c’est le 13 juin ― quelques jours seulement avant la fête de la Saint-Jean-Baptiste ― qu’on donnera le coup d’envoi de « l’Année Lévesque » avec le lancement à la Grande Bibliothèque de Montréal du livre René Lévesque – Un homme et son siècle, de Guy Lachapelle, et l’organisation d’une table ronde ayant pour thème « René Lévesque : aux sources d’une fierté nationale ».

Parmi les autres activités qui jalonneront l’« Année Lévesque », mentionnons l’hommage qui sera rendu au 23e premier ministre du Québec lors de la fête nationale 2022 ; l’inauguration, le 24 août (jour de son 100e anniversaire), de l’évènement « Sur les traces de René Lévesque », à Montréal ; l’ouverture de l’exposition René et Lévesque au Musée de la civilisation, à Québec, le 17 novembre ; et un spectacle hommage à René Lévesque et à la langue française, en février prochain à Montréal.

Des évènements sont prévus jusqu’en juin 2023, et d’autres pourraient s’ajouter à la programmation déjà annoncée.

Né à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, le 24 août 1922, René Lévesque a été terrassé par une crise cardiaque le 1er novembre 1987, un peu plus de deux ans après avoir quitté la direction du Parti québécois.