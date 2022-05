Jeunesse au Soleil a offert 80 vélos neufs à autant de jeunes montréalais méritants samedi à l’aréna Michel Normandin. Ceux-ci se sont distingués par leur implication communautaire ou pour avoir surmonté l’adversité.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Anisa Salami sait ce qu’elle va faire cet été. « Faire du vélo ! », s’exclame-t-elle alors qu’elle enfourche sa bicyclette neuve, visiblement excitée. La jeune fille malentendante a été sélectionnée par son enseignante pour sa persévérance scolaire.

Sevhan Sadri a aussi remporté une monture neuve. Il a fait preuve de sang-froid en appelant les services d’urgence lorsque son père a eu un malaise cardiaque en novembre.

Les actes méritoires sont « vraiment variés », explique Ann St Arnaud, de Jeunesse au Soleil. « Il y en a qui vont être impliqués auprès de leurs pairs à l’école, du journal étudiant, ils vont faire du bénévolat dans la communauté […] d’autres qui ont sauvé un voisin âgé qui était en mauvaise posture. »

Une centaine de vélos seront donnés cette année, pour un total de 2000 depuis 38 ans, selon Mme St Arnaud. Ces dons annuels sont rendus possibles grâce à l’appui financier de l’homme d’affaires et philanthrope, Avrum (Avi) Morrow, décédé en 2019, qui a soutenu ce programme sous le pseudonyme de Monsieur Vélo pendant toutes ces années. Avec l’appui de sa famille, la distribution se poursuit et porte désormais son nom.