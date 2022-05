Prendre racine au Québec

Au village, tout le monde l’appelle Ben. Le fleurdelisé flotte au sommet de son garage. Chaque année, c’est lui qui organise le feu de la Saint-Jean – le plus gros du Québec, dit-on entre les branches d’épinette. Il voue un culte à René Lévesque, dont le célèbre « à la prochaine fois », oscillant entre le chagrin et l’espoir, lui a tordu le cœur, un certain soir de mai 1980.