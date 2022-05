L’espérance de vie était en hausse au Québec en 2021, contrairement à plusieurs autres régions du monde qui ont encaissé le coup de la COVID-19, montrent de nouvelles données de l’Institut de la statistique (ISQ) parues mercredi. En moyenne, un Québécois peut s’attendre à vivre jusqu’à 83 ans présentement.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Selon les conditions de mortalité de 2021, la durée de vie moyenne s’établit à 81,1 ans chez les hommes et à 84,9 ans chez les femmes », indique en effet l’institut de recherche dans son rapport.

Pour la province, il s’agit d’une hausse par rapport à 2020. Cette année-là, le Québec avait subi une baisse de son espérance de vie, fixée à 82,3 ans, par rapport à 82,9 ans en 2019. L’ISQ constate par ailleurs que le Québec se distingue à l’international, notant que contrairement à ce qui s’observe ici, « l’espérance de vie de 2021 n’est pas revenue au niveau de 2019 dans la majorité des pays » où des données sont disponibles.

« Avant la pandémie, on observait déjà un léger ralentissement de la croissance de l’espérance de vie au Québec, mais il était plus marqué dans le reste du Canada, et plus encore aux États-Unis. L’avantage du Québec par rapport à ses voisins en matière d’espérance de vie s’est donc accru », écrivent les démographes de l’Institut.

Fait intéressant : l’écart entre le Québec et les États-Unis en matière d’espérance de vie s’est « creusé davantage » pendant la pandémie, et atteint maintenant pas moins de six ans. À titre comparatif, en 2019, il n’était que de quatre ans et il y a plus de 20 ans, en 2001, il était de seulement deux ans.

Une surmortalité de 4,5 %

Si la cinquième vague de COVID-19 s’est bel et bien traduite par une forte surmortalité au début de 2022, il semble que celle-ci se soit maîtrisée sur le long terme. Entre le début de la pandémie, en mars 2020, et le 12 mars 2022, la surmortalité nette s’est établie à 4,5 % au Québec, révèle aussi le rapport de l’Institut de la statistique. Cela représente « environ 6400 décès de plus qu’attendu, toutes causes confondues ».

Cette surmortalité « est inférieure au nombre de décès liés à la COVID-19 qui ont été rapportés pour la même période », rapportent les chercheurs, qui ajoutent que « ce résultat peut notamment s’expliquer par le fait que les décès supplémentaires liés à la COVID-19 ont été compensés par un effet de moisson », soit le devancement de certains décès, notamment dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés (RPA).

L’effet « protecteur de certaines mesures sanitaires, qui ont été plus fortes et plus longues au Québec qu’ailleurs, ont aussi probablement « diminué la mortalité liée à d’autres causes », dont la grippe, note-t-on.

Malgré quelques pays qui ont réussi à éviter tout épisode de surmortalité pendant la pandémie, l’ISQ note que la majorité des régions dans le monde ont observé « une surmortalité et des baisses d’espérance de vie ». « On estime que la pandémie a engendré entre 14 et 24 millions de décès excédentaires à l’échelle mondiale depuis le début de la pandémie. Le bilan de surmortalité des États-Unis est largement supérieur à celui du Québec, tandis que celui du reste du Canada, initialement inférieur à celui du Québec, s’en est progressivement rapproché et l’a surpassé en 2021 », conclut-il.