Les jeunes de plus en plus à risque de développer des problèmes auditifs

Ayant accès à des appareils électroniques, dont des téléphones cellulaires, pouvant émettre des sons de plus en plus puissants, les jeunes risquent d’endommager à long terme leur ouïe. Et avec la pandémie, la multiplication des vidéoconférences et cours à distance n’a fait qu’augmenter les risques, prévient la Dre Tamara Mijovic, otologiste au Centre universitaire de santé McGill.