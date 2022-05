(Montréal, Québec) La FTQ-Construction se dotera d’un plan d’action en matière de harcèlement psychologique et sexuel à la suite de la démission de son président, Rénald Grondin. Le syndicat, qui n’offre aucune entrevue pour détailler son plan, fait par ailleurs fi de la demande du ministre Jean Boulet qui réclame une enquête sur les évènements.

Émilie Bilodeau La Presse

Fanny Lévesque La Presse

Les 17 directeurs des syndicats affiliés à la FTQ-Construction se sont réunis d’urgence, mardi matin, après la démission de Rénald Grondin, jeudi dernier.

M. Grondin a quitté ses fonctions après les révélations de La Presse selon lesquelles le leader syndical a harcelé et agressé une secrétaire administrative pendant deux ans, entre 2008 et 2010, alors qu’il était le directeur général de l’Association des manœuvres inter-provinciaux. L’homme a pu accéder à la présidence de l’organisation malgré l’existence d’un jugement de la Commission des lésions professionnelles, en 2012.

Dans un communiqué publié au terme de cette rencontre extraordinaire, le syndicat a fait valoir qu’il se doterait d’une série de mesures pour éviter qu’une situation similaire se reproduise.

Les dirigeants de la FTQ-Construction et des syndicats affiliés devront désormais déclarer leurs antécédents judiciaires et leurs problèmes de conduite personnelle. Les personnes en position de pouvoir seront également obligées de suivre une formation sur le harcèlement sexuel ou psychologique. Notons toutefois que la Commission de la construction du Québec (CCQ) effectue déjà une enquête concernant les antécédents criminels des dirigeants de syndicats.

« Avec ces mesures, la FTQ-Construction veut s’assurer que les personnes qui se présentent à des postes au sein de l’organisation n’ont rien à cacher. Si jamais on découvrait quoique ce soit contrevenant à nos politiques, nous aurions les moyens d’agir », a expliqué Éric Boisjoly, le directeur général de la FTQ-Construction, dans une déclaration écrite.

Le plan prévoit la révision des politiques internes en matière de harcèlement psychologique et sexuel et l’ajout de « mécanismes d’enquête », sans les préciser. On évoque aussi de « critères d’éligibilité stricts » pour les représentants et les postes décisionnels, encore là sans autres détails.

Le porte-parole de la FTQ-Construction a indiqué à La Presse que le syndicat n’accordera pas d’entrevue au sujet de son plan d’action, nous invitant à nous référer au communiqué de presse.

Jean Boulet demande une enquête

La FTQ-Construction demeure par ailleurs muette dans son communiqué sur la tenue d’une éventuelle enquête pour comprendre comment M. Grondin a-t-il pu gravir les échelons. Pourtant, encore ce matin, le ministre du Travail, Jean Boulet, affirmait que la FTQ-Construction a « l’obligation d’aller au fond des choses » dans cette histoire ayant mené à la démission de Rénald Grondin.

« Ça, moi, je vais m’en assurer, j’ai parlé d’ailleurs avec le président de la FTQ la semaine dernière, sur ce dossier-là dès que ç’a été médiatisé, et je vais m’assurer qu’il y ait une enquête, on verra la forme que ça va prendre. Je rappellerais que c’est un poste électif que M. Grondin occupait et donc la FTQ a une responsabilité », a affirmé M. Boulet lors de l’étude des crédits budgétaires de son ministère.

Le Parti libéral du Québec réclame que la FTQ-Construction déclenche une enquête indépendante sur la nomination du président démissionnaire. « Je souhaite qu’il y ait véritablement une enquête indépendante qui soit levée du côté de la FTQ parce qu’avec 3 % de femmes en construction, ce n’est pas le message qu’on doit envoyer », a affirmé la députée libérale, Isabelle Melançon.

« Là, c’est de dire n’importe qui peut être à la tête de cette grande organisation-là. Je pense que [le président de la FTQ, Daniel] Boyer doit demander le déclenchement de cette enquête indépendante », a-t-elle ajouté en mêlée de presse à l’Assemblée nationale, mardi.

La FTQ-Construction doit tenir son congrès les 25 et 26 mai prochains. Les élections afin d’élire le nouvel exécutif auront lieu à ce moment.