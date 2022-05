Des solutions québécoises pour la capture du carbone

La capture et la séquestration du CO 2 seront des technologies cruciales, si le monde ne parvient pas à diminuer suffisamment ses émissions de gaz à effet de serre. Les experts préviennent qu’on ne peut miser l’avenir de la planète sur ces technologies encore en évolution. Mais des firmes et chercheurs québécois travaillent dans le domaine.