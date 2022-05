Ce n’est pas le temps de faire brûler ses rebuts à l’extérieur : le printemps sec décuple les risques d’incendie dans les boisés, avertit la Société de protection des forêts contre le feu.

Lila Dussault La Presse

L’indice de danger d’incendie varie d’« élevé » à « extrême » dans le sud du Québec, a annoncé dimanche la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

C’est dans le sud-ouest de la province, en Outaouais et Abitibi-Témiscamingue, que les risques d’incendie sont les plus importants, soit considérés comme « extrême ». Dans les Laurentides, Lanaudière, Mauricie et à Montréal, l’indice de dangerosité est « très élevé ». Dans le reste du sud du Québec, les citoyens doivent tout de même faire attention avec un indice « élevé ».

« Il n’y a peu de pluies en ce moment, et en plus il y a du combustible au sol [comme des brindilles sèches], donc il y a un potentiel que ça s’enflamme rapidement », explique Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications SOPFEU.

À noter que la SOPFEU n’a pas encore ouvert les stations météorologiques dans les autres régions du Québec, où le couvert de neige est encore présent.

Le printemps, saison d’incendies

Le printemps est une saison propice aux incendies de forêt, souligne Mme Poitras. Ça peut sembler contre-intuitif lorsque le sol est humide, mais avant que la végétation n’ait poussé, le sol des forêts est couvert de brindilles et de feuilles sèches qui s’allument facilement.

Ce n’est donc pas le moment de faire brûler ses rebuts ou de la végétation, précise Josée Poitras.

Dans la seule journée de samedi dernier, 14 nouveaux feux ont été enregistrés par la SOPFEU, notamment en raison de « brûlages » faits par les citoyens, est-il précisé sur la page Facebook de la société.

Jusqu’à présent cette année, 54 feux différents ont affecté 36,8 hectares de forêt, détaille Mme Poitras. En moyenne, au courant des dix dernières années, 59 feux ont brûlé 37,5 hectares de forêt pendant la même période.

À titre de comparaison, la Ville de Montréal est d’une superficie de 43 150 hectares.

La saison printanière suit donc son cours « normal », selon Mme Poitras.

Pour gérer les rebuts de jardin, la SOPFEU recommande d’utiliser d’autres techniques que le brûlage, comme le compostage ou l’accès aux écocentres.

La Société a d’ailleurs lancé une campagne vendredi dernier visant à défaire les mythes liés aux feux de printemps. Une série de capsules seront diffusées au courant des prochains mois, et certaines ont déjà été partagées dans le journal L’Éveil.

Le sud-ouest des États-Unis en feu

Plus de 1 million d’hectares ont déjà flambé d’immenses feux de broussaille qui ravagent notamment le Nouveau-Mexique et le Texas, dans le sud-ouest des États-Unis. De la sécheresse et des vents violents ont amplifié les feux. Des milliers de personnes ont dû fuir leurs habitations, tandis que plus de 3000 pompiers et autres membres des services d’urgence tentent de maîtriser les flammes, selon National Interagency Fire Center.