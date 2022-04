(Ottawa) Les anciens manifestants du « Convoi de la liberté » ont juré de récupérer le Mémorial national de guerre lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Monument commémoratif de guerre du Canada, samedi, marquant le premier d’une série de rassemblements qui devraient encombrer la capitale nationale tout au long du week-end.

Laura Osman et Sarah Ritchie La Presse Canadienne

Des porte-parole ont raconté la façon dont la police aurait évacué les manifestants de la région après leur manifestation de trois semaines en février sur la colline du Parlement, alors que des centaines de partisans se rassemblaient autour du monument pour écouter.

Ces manifestants se rassemblaient au monument qui est devenu un point rassemblement pendant les premiers jours des manifestations qui ont effectivement fermé le centre-ville d’Ottawa pendant des semaines en février. Des personnes ont raconté la façon dont la police les avait expulsés de la scène à l’époque.

Les partisans ont regardé samedi le vétéran afghan à la retraite Christopher Deering déposer une couronne sur la tombe du Soldat inconnu lors d’une cérémonie quasi commémorative.

M. Deering a déclaré qu’il avait été arrêté par la police dans le cadre de leurs efforts pour expulser les manifestants du cœur de la ville en février.

« Après, moi-même et les autres citoyens pacifiques avons été jetés hors de la ville comme des ordures et on nous a dit de ne pas retourner dans la capitale de notre nation », a raconté M. Deering à la foule samedi.

Le groupe a également contesté le fait que la police ait érigé une clôture autour du monument en février après qu’une femme eut profané la tombe du Soldat inconnu lors de la manifestation du « Convoi de la liberté ». Les membres de la manifestation qui se sont identifiés comme des vétérans ont ensuite démantelé la clôture et ont pris sur eux de garder la tombe.

L’évènement de ce week-end est baptisé « Rolling Thunder » par ses organisateurs, dont le Freedom Fighters Canada, un groupe voué à dénoncer les directives par rapport à la COVID-19 et le premier ministre. Les partisans ont été invités à retirer les slogans avec des jurons visant le premier ministre pour l’évènement.

Lors de la cérémonie, la majorité a levé la main lorsqu’un porte-parole a demandé qui était à la manifestation du « Convoi » en février.

Photo BLAIR GABLE, REUTERS Samedi matin, les responsables de la ville ont déclaré que les agents des règlements municipaux avaient délivré 417 contraventions et le nombre de remorquages dans le cadre du rassemblement s’élevait désormais à 30 véhicules.

Les responsables ont décrit le centre-ville d’Ottawa comme ayant sombré dans un état d’anarchie lors de la manifestation du « Convoi », et le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence dans le but de les déloger.

Finalement, avec l’aide de centaines de policiers d’autres régions du pays, la police d’Ottawa les a expulsés des rues de la capitale.

Une scène similaire s’est produite vendredi. La police d’Ottawa a procédé à plusieurs arrestations alors qu’elle affrontait des manifestants d’un convoi en motocyclettes opposé aux mesures sanitaires et rejoint par des camionneurs qui tentaient de se rendre avec eux sur la colline du Parlement.

La police a formé une ligne, portant des casques et des boucliers, pour repousser les manifestants et retirer les gros véhicules d’une zone juste à l’est de l’enceinte parlementaire.

Sept personnes ont été arrêtées pour diverses infractions, y compris pour des voies de fait contre la police, et 24 véhicules avaient été remorqués vendredi, a indiqué le Service de police d’Ottawa par voie de communiqué. Au moins un camion a également eu ses vitres brisées.

Samedi matin, les responsables de la ville ont déclaré que les agents des règlements municipaux avaient délivré 417 contraventions et le nombre de remorquages dans le cadre du rassemblement s’élevait désormais à 30 véhicules.

Quelques dizaines de contre-manifestants se trouvaient de l’autre côté de la rue en leur criant de rentrer chez eux. La police séparait les deux groupes.

Photo Justin Tang, La Presse Canadienne

Photo Sean Kilpatrick, La Presse Canadienne

Photo Justin Tang, La Presse Canadienne

« La Tombe du Soldat inconnu n’est pas un endroit approprié pour exprimer des opinions politiques partisanes, c’est tout simplement inadmissible. Ce n’est pas ce que nous défendons », a déclaré le contre-manifestant Chris Anderson dans une entrevue. Anderson a indiqué qu’il était lui-même un ancien combattant, ayant servi sept ans en tant que travailleur médical.

« D’une certaine manière, pour moi, ils empoisonnent le monument », a déclaré M. Anderson, qui portait un t-shirt avec un arc-en-ciel pour soutenir certains des résidants de la ville qui ne se sentaient pas en sécurité à cause des manifestations.

Après la cérémonie, la foule s’est déplacée vers le sud jusqu’à la rue Elgin pour regarder passer un défilé de motos pendant que la police éloignait les gens de la route. La police a arrêté quelqu’un dans la région pour avoir enfreint ses conditions de libération liées à son arrestation lors du « Convoi de la liberté », qui stipulait qu’il n’était pas autorisé à retourner à Ottawa.

Les motos avaient initialement prévu de passer devant la colline du Parlement et de se garer près du monument aux morts, mais la police a interdit aux véhicules de circuler dans le secteur.

« La police maintiendra une forte présence dans tout le centre-ville, a déclaré la police locale dans un message Twitter samedi matin. Les remorqueuses font partie du plan de déploiement. Toutes les options de contrôle appropriées seront utilisées. »

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, affirme que la police adoptait « une position ferme » pour empêcher le genre de manifestation prolongée qui s’est emparée d’Ottawa en février. C’est un premier pas vers le rétablissement de la confiance envers la police, qui a fait l’objet de vives critiques pour avoir laissé la manifestation durer si longtemps, estime le maire.

« De toute évidence, ce qui s’est passé en février a causé beaucoup de tort à beaucoup de gens », dit-il.

La manifestation devrait se poursuivre avec un autre rassemblement sur la colline du Parlement samedi après-midi, mettant en vedette le conférencier controversé Chris Sky, de son vrai nom Chris Saccoccia.

Chris Sky, une figure du mouvement antimasque, a fait des commentaires antisémites, islamophobes et racistes, selon le Canadian Anti-Hate Network.

L’organisateur de « Rolling Thunder », Neil Sheard, a pris ses distances avec ce rassemblement, organisé par l’organisation partenaire Freedom Fighters Canada, mais qui figure sur l’itinéraire de « Rolling Thunder ».

La police et les responsables de la ville ont informé les résidants samedi matin que des évènements connexes étaient attendus tout au long de la journée, tandis qu’une grande partie du centre-ville de la ville était fermée à tous les véhicules participants. Un convoi de centaines de motos devrait également traverser le centre-ville dans le cadre des manifestations.

Samedi matin, une foule d’environ 100 manifestants portant des drapeaux canadiens et des ballons à l’hélium en forme de cœur avait commencé à se rassembler au Monument commémoratif de guerre du Canada.