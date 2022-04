La police de Montréal a indiqué vendredi qu’elle « analyse » présentement une vidéo d’une intervention diffusée sur les réseaux sociaux, où on peut voir un patrouilleur bousculer violemment une personne en situation d’itinérance.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans ladite vidéo, qui a initialement été diffusée sur Tiktok et qui avait déjà été vue par plus de 50 000 personnes vendredi, on aperçoit deux policiers montréalais interpeller un sans-abri, qui s’était installé dans une ruelle de la métropole.

Au cours de la séquence qui a été diffusée, qui dure une quinzaine de secondes, l’un des deux agents pousse avec force l’individu, qui termine sa course contre un bloc de béton. Son épaule et sa tête semblent alors subir le coup. Le policier saisit alors l’homme au sol, avant de le pousser un peu plus loin pour le sommer de quitter les lieux. Le sans-abri s’éloigne ensuite des deux policiers.

« Vous pouvez toujours compter sur la police de Montréal pour traiter les sans-abris des humains », ironise l’utilisateur Cornyturd, qui a d’abord partagé la vidéo sur son compte personnel, mais qui a ensuite été relayée par plusieurs autres internautes.

Sur son compte Twitter, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est demeuré prudent vendredi après-midi, en indiquant simplement qu’il était « au fait d’une vidéo qui circule sur les médias sociaux, relativement à une intervention policière ».

« Afin de faire la lumière sur la situation, la vidéo est présentement sous analyse pour connaître les circonstances détaillées entourant l’évènement », détaille le corps policier. Ce dernier précise qu’il ne fera aucun autre commentaire à ce stade-ci de l’enquête.

Dans une déclaration envoyée à La Presse, le responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt, s’est dit « complètement choqué par ces images ». « Une enquête a été commandée par le SPVM pour faire la lumière sur cette situation le plus rapidement possible, et je salue cette décision. Ces gestes sont tout simplement inacceptables », a-t-il fustigé.

M. Vaillancourt affirme « qu’à l’heure où nos policiers travaillent sans relâche pour préserver la sécurité des Montréalais, ce type d’interventions jette de l’ombre sur l’excellent travail qui est fait par nos policiers ».