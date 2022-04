Président de la FTQ-Construction

Il a gravi les échelons malgré des agressions

Le président de la FTQ-Construction, Rénald Grondin, a été élu à la tête du plus grand syndicat de la construction même s’il a harcelé et agressé une secrétaire administrative pendant deux ans. À bout, la victime a quitté son emploi et souffre encore d’un choc post-traumatique, des années plus tard.