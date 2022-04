Excédés par le manque d’écoute du gouvernement Legault, les Chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) ont annoncé jeudi le lancement d’une « Stratégie d’affirmation de leurs droits à l’autodétermination ».

Vincent Larin La Presse

Réunis à l’hôtel Sheraton de Montréal en assemblée, les Chefs ont décidé au terme de deux jours de délibération de créer un « Bureau de l’autodétermination et de l’autonomie gouvernementale ».

« J’aimerais rappeler au premier ministre François Legault que non, nous sommes bien vivants, les Premières Nations sont bien vivantes et engagées face à leur avenir », a déclaré le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, en clôture de l’évènement. Il faisait alors référence à une blague critiquée du chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) lancée la veille à l’endroit du député libéral Pierre Arcand.

Sauf que Ghislain Picard, lui, n’était pas d’humeur à rigoler. Depuis le début du mandat de la CAQ, en 2018, les Premières Nations « se sont prêtées aux exercices de consultations, de proposer des solutions, de proposer des amendements à des projets de loi clé », mais « on sent que la porte est loin d’être ouverte ».

De nombreuses récriminations

Parmi les nombreuses récriminations de l’APNQL : l’absence de ses recommandations dans le projet de loi 15 visant à réformer la Loi sur la protection de la jeunesse et le recul de Québec sur l’inclusion de la notion de sécurisation culturelle dans la modification de la Loi sur la santé et les services sociaux.

Comme autre exemple du peu de considération accordée par le premier ministre François Legault aux enjeux des Premières Nations, le chef Ghislain Picard se souvient de son passage au Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec en novembre dernier.

« On a fait des pieds et des mains, on a dû négocier pour permettre aux chefs de poser trois questions au premier ministre, trois questions. Après ça, il est allé passer 45 minutes avec vous, représentants des médias, rappelle-t-il. Ce n’est pas une relation qui est prise au sérieux et il y a sûrement autant d’exemples que de chefs derrière moi aujourd’hui. »

À quelques mois des prochaines élections générales au Québec, l’APNQL entend bien faire entendre ses revendications.