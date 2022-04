Étude

De nombreux journalistes victimes de cyberharcèlement au Québec

Plus de la moitié des journalistes et autres travailleurs des médias répondants disent avoir été victimes de cyberharcèlement, selon une étude de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC – CSN) et l’Université du Québec à Montréal (UQAM).