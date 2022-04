Le Pen, les chats et l’extrême droite

Que Marine Le Pen gagne ou perde dimanche, l’extrême droite sort gagnante de la campagne présidentielle française qui a pris fin. Elle est plus que jamais normalisée. Tant et si bien que nombreux sont ceux qui hésitent à appeler un chat un chat et l’extrême droite l’extrême droite.