Les automobilistes peuvent à nouveau circuler sur l’autoroute 20 en direction ouest à la hauteur de Drummondville, a annoncé Transports Québec. Les travaux en direction est devaient être terminés avant l’heure de pointe de lundi matin.

Vincent Larin La Presse

Lila Dussault La Presse

« Réouverture #A20 en direction ouest à Drummondville, a indiqué Transports Québec sur Twitter dimanche soir. L’asphaltage des voies en direction est se poursuit. Selon nos prévisions, la réouverture complète devrait avoir lieu au cours de la nuit, le temps de terminer les travaux requis. »

« On est confiant que d’ici l’heure de pointe de [lundi] matin, les travaux vont être terminés et on va avoir procédé à une réouverture complète de l’autoroute », a précisé le porte-parole de Transports Québec, Louis-André Bertrand.

L’important lien routier entre Montréal et Québec avait dû être complètement fermé dans les deux directions samedi en raison d’un risque d’affaissement de la chaussée dans le secteur de Drummondville.

« L’entrepreneur responsable du chantier, sous la supervision de Transports Québec, a entamé les travaux correctifs d’urgence visant à rétablir la circulation. Ces travaux vont durer toute la journée et devront vraisemblablement se poursuivre en soirée », avait indiqué le Ministère sur Twitter dimanche matin.

M. Bertrand a précisé que c’est « l’apparition de trois cheminées, donc des trous, aux abords de l’autoroute » qui a entraîné la fermeture d’urgence des voies.

Des travaux municipaux d’aqueduc sur une conduite qui passe sous l’autoroute seraient à l’origine de l’apparition de ces cheminées dans le terre-plein central et de chaque côté des voies, a rapporté M. Bertrand.

« On parle de travaux correctifs d’urgence qui comprennent l’excavation, le remblaiement, le compactage des sols et ensuite l’asphaltage de la chaussée », a-t-il décrit.

Malgré un trajet de détour mis en place par la sortie 181 (boulevard Foucault), la rue Montplaisir, la route 122 (rue Saint-Georges) et la route 143 (boulevard Saint-Joseph), une importante congestion s’était installée dans le secteur samedi.

Dimanche, en fin d’après-midi, la situation ne s’était guère améliorée.

Dans un communiqué, la Ville de Drummondville invitait la population à éviter le secteur autant que possible.

Avec La Presse Canadienne