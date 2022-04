Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal, pour dénoncer l’inaction gouvernementale face à la crise du logement, un phénomène qui se répand dans la province selon eux.

Vincent Larin La Presse

Ils réclament notamment l’instauration d’un registre national des loyers, un gel des loyers, et la démission de la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest.

L’organisme responsable de l’évènement, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), s’inquiète de voir la crise du logement s’étendre à l’extérieur de Montréal.

Selon le plus récent rapport de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) paru fin février, plusieurs petites municipalités du Québec présentent maintenant des taux d’inoccupation des loyers près de 0 %, comme Granby, Drummondville, Rouyn-Noranda, Rivière-du-Loup et Joliette. À noter, la SCHCL ne publie de données pour les villes de moins de 10 000 habitants.

« La crise du logement, c’est pas juste une crise montréalaise », souligne à ce sujet la porte-parole du RCLALQ, Marjolaine Deneault. Ce qui est vraiment inquiétant, c’est vraiment la situation dans les régions, en dehors de Montréal et dans les quartiers limitrophes, je pense à Montréal-Nord, qui n’étaient pas touchés avant. »

« On voit des régions, des villes intermédiaires, des villes touristiques, on pense à la Gaspésie, les Laurentides, qui sont vraiment touchées par des phénomènes de gens qui se sont déplacés pendant la pandémie et qui ont causé des raretés de logement là-bas », poursuit-elle.

Les manifestants doivent conclure leur marche au parc Arthur-Therrien.