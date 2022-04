Le lien direct tracé entre la violence conjugale et les mesures de confinement s’explique par le fait que les comportements violents envers les femmes auraient atteint un sommet en février et octobre 2021, lors de vagues intenses de propagation du virus où des restrictions sévères étaient imposées.

(Montréal) On se doutait bien que la vague de féminicides qui a frappé le Québec en 2021 était liée d’une manière ou d’une autre à la pandémie de COVID-19, mais voilà qu’une étude de l’Université de Sherbrooke vient confirmer que les épisodes de confinement imposés pour protéger la population du virus ont fait exploser les cas de violence conjugale.

La Presse Canadienne

Selon les données compilées par la recherche de trois étudiantes de médecine – Ariane Pelletier, Alycia Therrien et Marie-Aude Picard-Turcot –, sous la supervision de la Dre Mélissa Généreux, plus d’une femme en couple sur six (17,6 %) subissait une forme de violence conjugale au Québec en octobre 2021. De plus, 3,2 % des femmes déclaraient vivre de la violence physique à ce moment.

Ces chiffres ont été obtenus à partir de questionnaires en ligne transmis à plus de 3500 femmes en couple à quatre moments clés de la pandémie, entre novembre 2020 et octobre 2021.

À titre comparatif, des données tirées de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2019 indiquaient qu’au Canada « 1,5 % des femmes déclaraient avoir vécu de la violence conjugale sous forme physique ou sexuelle » au cours de l’année précédente.

Toujours selon les informations compilées par les trois étudiantes stagiaires en santé communautaire, c’est la région de Montréal qui serait la plus affectée. On rapporte que 22,5 % des femmes en couple présentaient un indice de violence conjugale en octobre 2021.

Le lien direct tracé entre la violence conjugale et les mesures de confinement s’explique par le fait que les comportements violents envers les femmes auraient atteint un sommet en février et octobre 2021, lors de vagues intenses de propagation du virus où des restrictions sévères étaient imposées.

À l’inverse, les taux étaient à leur plus bas en juin de la même année alors que le Québec profitait d’un relâchement estival accompagné d’un déconfinement.

Ces résultats permettent du même coup aux chercheuses de révéler que derrière chaque féminicide recensé au Québec en 2021 se cachent « près de 3000 femmes victimes d’abus physique dans un contexte conjugal » et « plus de 16 000 femmes victimes » d’une forme ou d’une autre de violence conjugale incluant les abus verbaux ou psychologiques.

À la suite de ces constats, les chercheuses de l’UdeS entendent proposer de nouvelles solutions pour continuer de lutter contre la violence conjugale. Un rapport détaillé de leurs résultats contenant des pistes de solution doit être dévoilé en juin.