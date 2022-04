Plus de 400 Ukrainiens accueillis jusqu’à maintenant

Le kiosque pour l’accueil des réfugiés ukrainiens mis en place à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau a reçu 436 personnes entre le 1er et le 18 avril, selon des chiffres fournis par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

William Thériault La Presse

Le MIFI indique que 300 adultes et 136 enfants, répartis dans 248 unités familiales, ont franchi la frontière canadienne en passant par cette petite installation gouvernementale. « Soulignons qu’il s’agit du nombre de personnes arrivées par leurs propres moyens à l’aéroport de Montréal », a fait savoir par écrit la directrice des communications du Ministère, Émilie Vézina.

Ce kiosque, visiblement identifiable dans la zone des arrivées internationales, est conjointement tenu par des employés du MIFI et des intervenants du Centre social d’aide aux immigrants, qui parlent le russe et l’ukrainien. C’est une manière de permettre aux ressortissants ukrainiens de s’informer adéquatement dès leur arrivée sur le territoire québécois, dans leur langue maternelle.

Le personnel est formé pour diriger les nouveaux arrivants vers les organismes « qui pourront les aider dans leurs démarches d’installation » ou encore pour « offrir de l’hébergement temporaire d’urgence aux personnes qui arrivent sans avoir identifié d’endroit où se loger », toujours selon le MIFI. Le kiosque est ouvert en fonction de l’arrivée des vols en provenance d’Europe : de midi à 22 h, sept jours sur sept.

Le 24 mars, le gouvernement du Québec avait annoncé une série de mesures concernant l’arrivée des Ukrainiens dans la province. Cela comprenait notamment une aide financière de dernier recours, une couverture de la Régie de l’assurance maladie du Québec et des cours de francisation.

Au Canada

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a confirmé à La Presse que 14 115 citoyens ukrainiens étaient entrés au pays entre le 21 février et le 17 avril, soit depuis le début de l’invasion russe. À noter que ce nombre inclut les personnes qui sont à la fois résidents permanents du Canada et citoyens de l’Ukraine.

Au total, 11 198 ressortissants du pays envahi par la Russie sont entrés au Canada par voie aérienne, tandis que 2971 personnes l’ont fait par voie terrestre.

Les données compilées par l’ASFC montrent une augmentation constante du nombre de citoyens ukrainiens accueillis sur le sol canadien, de semaine en semaine. Durant la plus récente, celle du 11 au 17 avril, on a recensé 3031 arrivants. C’est environ cinq fois plus que durant la première semaine de la guerre en Ukraine, alors qu’on avait compté 617 personnes accueillies au Canada.

L’ASFC souligne aussi que 5513 citoyens ukrainiens sont entrés au Canada entre le 1er janvier et le 21 février, soit au cours de l’année 2022, mais avant que le conflit n’éclate.

Avec la collaboration de Mélanie Marquis, La Presse