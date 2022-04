Comme prévu, plusieurs régions du sud du Québec se sont retrouvées tapissées de neige mardi matin. Des précipitations de près 15 cm sont tombées au cours de la journée dans de nombreux secteurs. À Montréal, la Ville a dû procéder à une opération de déblaiement, mais de façon réduite.

Mayssa Ferah La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Un important système provenant de la côte est américaine a en effet laissé de 10 à 15 cm de neige dans la région du Grand Montréal, de Lanaudière et des Laurentides dès le début de la journée.

« Comme les températures se situeront tout près du point de congélation, on peut s’attendre à recevoir une neige lourde et mouillée. Cette neige pourrait occasionner des pannes de courant », avait précisé Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Dès le début de la journée, près de 48 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité, selon le site web de la société d’État. Les pannes se sont surtout concentrées en Montérégie, à Montréal et dans les Laurentides. Dans la région de Gatineau, entre 5 et 10 cm de neige sont également tombés mardi matin et en début d’après-midi. « Les précipitations commenceront probablement sous forme de pluie avant de se changer en neige », a indiqué Environnement Canada.

Avec toute cette neige, la prudence était de mise pour les automobilistes, la visibilité étant réduite durant l’heure de pointe. Le passage des flocons devrait toutefois être de courte durée dans plusieurs secteurs. Les précipitations devraient cesser mercredi matin dans la plupart des régions.

Déblaiement réduit à Montréal

Dans la métropole québécoise, les équipes municipales ont lancé dès le début de la journée une opération de déblaiement. Un 19 avril, la Ville de Montréal avoue toutefois ne pas avoir la même « force de frappe » qu’en temps normal.

« Nos contrats privés se terminent le 15 avril. Donc, c’est environ 50 % des effectifs qui ne sont pas disponibles. On parle d’environ 10 camions dans Ville-Marie, et une demi-douzaine dans chaque arrondissement. On est quand même présents en quantité suffisante pour s’occuper de nos priorités, donc les rues en pente et les artères commerciales. Mais dans les rues résidentielles, c’est probable qu’on n’ait pas le temps de se rendre avant que la neige fonde », avoue le porte-parole administratif Philippe Sabourin.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Les trottoirs risquent également d’être écartés tant qu’ils ne sont pas « glissants », ajoute-t-il. Aucun abrasif ne sera donc apposé. « C’est embêtant, on en convient, mais en même temps, il faut concentrer nos efforts avec une flotte qui est réduite. Et demain, il ne restera sûrement plus de neige », indique M. Sabourin.

Il invite tout de même les Montréalais qui seraient témoins d’une situation particulièrement « dangereuse » à le signaler au 311. Des interventions « ciblées » pourront alors être réalisées. Mardi matin, le chemin de la Côte-des-Neiges a notamment été fermé pour y mettre du sel abrasif. On ne rapportait toutefois aucun accident majeur sur le réseau.

Mis à part de petites collisions matérielles, des blessures mineures et quelques sorties de route, la Sûreté du Québec (SQ) ne rapportait « aucun incident majeur » sur son réseau, en matinée. Montréal suggère toutefois aux automobilistes qui ont déjà installé leurs pneus d’été de rester à la maison, de retarder leurs déplacements ou encore d’utiliser le transport collectif.