Troisième lien

Deux tunnels au lieu d’un entre Québec et Lévis

(Québec) On ne creusera finalement pas l’un des plus gros tunnels au monde sous le fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Lévis. Le gouvernement Legault change ses plans et opte pour un « troisième lien » constitué de deux plus petits tunnels comptant moins de six voies au total.