(Québec) Le décret autorisant la ville de Québec à aller de l’avant avec son projet de tramway n’aura finalement aucune condition, a confirmé le gouvernement Legault mercredi.

Charles Lecavalier La Presse

« Il n’y a pas de clause d’acceptabilité dans les décrets », a confirmé le ministre des Transports François Bonnardel.

Le document réglementaire autorisera Québec à lancer des appels de propositions pour la fourniture du matériel roulant, et la construction des infrastructures du réseau. La ville aura également droit à une somme additionnelle de 124 millions pour effectuer des travaux préparatoires.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA VILLE DE QUÉBEC

C’est tout un revirement pour le gouvernement Legault. La veille, le ministre de l’Énergie et député de Charlesbourg Jonatan Julien demandait qu’une majorité de citoyens appuient le projet, et François Legault en faisait une condition. « Est-ce que quelqu’un peut être contre ça, s’assurer qu’un projet aussi important de la Ville de Québec soit appuyé par la population ? », a-t-il dit.

Cette étape plutôt technique du projet de transport collectif s’était retrouvée au centre d’une joute politique entre le maire de Québec Bruno Marchand et le gouvernement Legault. Il y a deux semaines, la CAQ demandait l’abandon d’un tronçon de 500 mètres de rue partagée sur le boulevard René-Lévesque, au cœur de la ville. « Le concept de rue partagée m’inquiète beaucoup. La vision régionale, le maire de la Ville de Québec semble l’avoir oubliée », disait le ministre des Transports. Il en faisait une condition pour financer le tramway.

Mais c’est surtout une déclaration de son collègue ministre Éric Caire qui a retenu l’attention : « Le maire de Québec dit qu’il ne veut pas faire une guerre à l’automobile, alors qu’il le prouve et qu’il arrête de polluer l’existence des conducteurs avec des projets comme ça », avait-il affirmé avant de se rétracter.

Finalement, il n’y aura aucune condition. Le maire de Québec Bruno Marchand s’est dit très heureux du dénouement. « Que le maire de Québec gagne, on s’en fout, ce n’est pas ce qui est important, c’est qu’on avance dans ce projet », a-t-il dit en point de presse. Il a souligné qu’il continuera de travailler pour améliorer l’acceptabilité sociale du projet.

Le courage de Sylvain Lévesque

M. Marchand y voit un triomphe de l’autonomie municipale. « Ce n’est pas au gouvernement du Québec de choisir des éléments comme la voie partagée. Ça réitère la compétence des villes dans l’aménagement de notre territoire », a-t-il souligné. Il souligne que le projet pourra se réaliser dans les prévus, avec une date de livraison en 2028, et sans coûts supplémentaires.

Il a salué le courage de Sylvain Lévesque, député caquiste de Chauveau, qui a fait une sortie pro-tramway plus tôt en journée « malgré les circonstances ». Son adversaire, le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhaime, fera campagne contre ce projet. « Ça mérite d’être souligné », a dit le maire de Québec. Il demande d’ailleurs au gouvernement Legault de continuer de porter bien haut le flambeau du transport collectif. « Je compte sur le gouvernement, et le premier ministre a été très clair, d’être du bon côté de la chaloupe, d’être capable de dire que c’est là qu’on s’en va […] d’en faire la promotion. Je pense que mes attentes sont claires et je souhaite que désormais, on soit uni et qu’on fasse corps et âme pour faire avancer ce projet-là ».

M. Duhaime n’a d’ailleurs pas perdu de temps pour afficher ses couleurs. Sur les médias sociaux, il a accusé la CAQ d’aller de l’avant « avec son mauvais projet de tramway, sans aucune acceptabilité sociale ». « Il donne le feu vert au plus cher projet de l’histoire de Québec malgré le fait que la majorité de la population de la Capitale-Nationale n’en veut pas », a-t-il dénoncé.