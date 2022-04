Les trois premiers cas d’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) ont été détectés chez trois oiseaux sauvages dans la province, a annoncé Québec lundi après-midi.

Ariane Krol La Presse

Un cas a été confirmé à Granby, sur une bernache du Canada. Les deux autres ont été trouvés à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Saint-Isidore-de-Laprairie, en Montérégie, sur des oies des neiges.

La détection de cas d’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 était attendue au Québec, ont indiqué les ministères des Forêts, de la Faune et des Parcs et de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

« Plusieurs cas d’IAHP chez des oiseaux sauvages et d’élevage ont été recensés, depuis décembre 2021, ailleurs au Canada (provinces maritimes, Ontario et Colombie-Britannique) ainsi qu’aux États-Unis », ont souligné les ministères dans un communiqué conjoint. « Cette souche circule en Europe depuis 2020, et les oiseaux sauvages peuvent introduire et propager le virus le long des voies migratoires. »

Les cas ont d’ailleurs été détectés par le programme provincial de surveillance de l’influenza aviaire.

Peu de risques pour l’humain

L’influenza aviaire se transmet « difficilement et rarement » à l’être humain, et généralement aux travailleurs « en contact étroit et soutenu avec de la volaille infectée en milieu clos ».

Par ailleurs, « aucune preuve scientifique n’indique que la consommation de viande de sauvagine correctement cuite soit une source d’infection pour l’humain », notent les ministères.

Si l’influenza aviaire est considérée ne pas poser de problèmes pour la conservation des espèces d’oiseaux sauvages, les volailles domestiques y sont plus sensibles. Le virus peut entraîner une mortalité importante dans les élevages, rappellent les ministères.