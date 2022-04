De gauche à droite : le président de la CSQ, Éric Gingras, le président de la FTQ Daniel Boyer et le vice-président de la CSN François Enault ont tenu une conférence de presse à Montréal, le 3 avril.

Les trois plus grandes centrales syndicales font front commun

(Montréal) Les trois plus grandes centrales syndicales du Québec ont annoncé dimanche matin la création d’un front commun pour les négociations de conventions collectives du secteur public de 2023.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

L’alliance entre la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) inclura une coordination de leurs demandes à la table de négociations et une entente de non-maraudage entre les différentes organisations.

« Le message que nous voulons envoyer aujourd’hui c’est que nous sommes ensemble », a déclaré le président de la CSQ, Éric Gingras, en conférence de presse à Montréal.

Il souhaite que le front commun puisse « éviter le psychodrame des négociations au Québec et ne pas attendre deux ans pour régler des conventions collectives ».

Les dernières conventions du secteur public ― dont certaines viennent juste d’être adoptées et d’autres sont encore en attente ― viendront à échéance dans un an, au 31 mars 2023. Mais les syndicats doivent selon la loi déposer leurs demandes avant la fin d’octobre prochain.

Lesdites demandes seront peaufinées dans les mois à venir, mais le vice-président de la CSN François Enault a prévenu qu’« avec l’inflation actuelle, nos attentes seront en conséquence ».

« La pandémie a démontré l’importance des services publics, mais aussi leur fragilité », a-t-il fait valoir, plaidant que de meilleurs salaires et conditions de travail permettraient de contrer la pénurie de travailleurs dans les emplois critiques.

Les représentants du front commun se sont dits ouverts à l’ajout de syndicats indépendants dans leur coalition.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.