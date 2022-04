Devrait-on augmenter, réduire ou maintenir la limite de vitesse sur les autoroutes ? De nombreux lecteurs croient qu’on devrait conserver les limites actuelles afin de protéger l’environnement. D’autres affirment qu’augmenter la vitesse ne changerait pas grand-chose, au Québec, puisque les policiers tolèrent déjà les conducteurs qui roulent jusqu’à 120 km/h sur les voies rapides. Voici quelques-unes des centaines de réponses reçues.

Changer notre mode de vie

« L’Agence internationale de l’énergie a proposé, voilà à peine deux semaines, un plan en 10 points pour réduire la consommation de pétrole, rapidement. La première mesure recommandée, et que tout le monde peut mettre en application, c’est d’abaisser sa vitesse de 10 km/h sur les routes. Cette mesure réduirait considérablement la consommation d’essence. Il serait vraiment temps que des idées positives comme celles de l’AIE soient prises en considération. Il faut changer dès maintenant notre mode de vie. »

Katerine Arpin

Vitesses maximale et minimale

« Oui, il faut augmenter la vitesse maximale sur les autoroutes, mais aussi la vitesse minimale. Il faut également apprendre aux conducteurs que la voie de gauche est une voie de dépassement. Je double plus souvent par la droite que par la gauche ! »

Thierry Gady

Statu quo

« On est habitués aux limites actuelles et je n’ai pas l’impression qu’il y a des frustrations au point de vouloir les augmenter. Je maintiendrais donc le statu quo, d’autant plus que les policiers sont tolérants jusqu’à 110 km/h dans une zone de 100 km/h. »

Pierre Lemelin

La question de la sécurité

« En plus de la question des changements climatiques, il y a celle de la sécurité. Je vois encore souvent des conducteurs avec les yeux entre les cuisses. Je suppose qu’ils utilisent un écran interdit. Augmenter la vitesse sera dangereux si les règles élémentaires ne sont pas respectées. J’aimerais voir une publicité de la SAAQ avec un chirurgien qui opère d’une main et qui regarde ses messages de l’autre, avec l’atmosphère qui porte à croire que la vie du patient n’est peut-être pas la priorité de celui-ci. Malaise… »

Pascal Brassard

Débat inutile

« Débat inutile étant donné que 119 km/h est toléré sur nos autoroutes. Laissons les choses comme elles sont au Québec. Le Code de la route n’est qu’un souhait de la part des autorités. »

Jean-François Gauvin

Routes dangereuses

« L’année passée, j’ai fait un voyage de 10 000 km, aller-retour, entre Montréal et Vancouver (en voiture électrique, en passant). J’ai constaté que l’état de nos routes et notre signalisation au Québec sont de loin les pires au pays. Nos routes sont dangereuses et mal conçues, peu importe la vitesse. »

Jeffrey Baker

Une limite ferme

« Je roule à 102 km/h sur l’autoroute et je me fais dépasser comme si j’étais arrêté. Imaginons que la vitesse est augmentée à 110 km/h ; est-ce que c’est 130 km/h qui deviendra toléré par les policiers ? Je suggère que la limite soit à 115 km/h, mais que ce soit ferme, pas de passe-droit. »

Robert Dufresne

L’état de la chaussée

« Les routes à deux voies et l’état de la chaussée ne permettent pas d’augmenter la limite de vitesse de façon sécuritaire. »

Michel Paradis

Seulement pour les voitures

« La vitesse pourrait être augmentée quelque peu, mais seulement pour les voitures. Les pick-up, les VUS et tous les véhicules à remorque devraient obligatoirement circuler dans la voie de droite à un maximum de 100 km/h. »

Stéphane Bernier

Une idée à contre-courant

« Nous savons tous que le transport est en grande partie responsable de la pollution atmosphérique. Selon Équiterre, “le transport produit 40 % des émissions de GES au Québec”. Et, selon CAA Québec, “rouler à 100 km/h au lieu de 120 km/h permet de consommer 20 % moins d’essence”. Je trouve que l’idée d’augmenter la vitesse sur l’autoroute est complètement obsolète, aberrante et à contre-courant sur le plan écologique. »

Daniel Fournier

Abaisser la vitesse pour les camions

« Je crois qu’on devrait abaisser la vitesse permise pour les camions à 90 km/h et les obliger à rouler dans la voie de droite sur les autoroutes. Les camions pourraient dépasser par la voie du centre lorsqu’il y a trois voies. Un tel changement permettrait aux automobilistes qui sont coincés derrière eux de les dépasser en toute légalité. Pour les autres véhicules en dehors des zones urbaines, la vitesse devrait être haussée à 120 km/h sur les autoroutes à trois voies et à 110 km/h sur celles à deux voies. »

France Biron

Moins de cinq tonnes

« La limite de vitesse sur les autoroutes devrait être augmentée pour les véhicules de moins de cinq tonnes, mais maintenue pour les camions, autobus, tracteurs de ferme, etc. »

Joachim Simard

Davantage de sanctions

« Oui, il faut augmenter la vitesse sur les autoroutes du Québec, mais il faut surtout être plus présent pour sanctionner ceux qui ne respectent pas la vitesse minimum, le droit de passage, l’inutilité de rouler à gauche, le dépassement trop lent, etc. »

Tony Somma

Déjà à 120 km/h

« Pourquoi les augmenter ? Ça roule déjà à 120 km/h. Faire respecter la réglementation établie serait déjà un bon départ. »

Claude Dorval