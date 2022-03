(Vatican) Les rencontres de membres d’une délégation constituée de Métis, d’Inuits et de Premières Nations avec le pape François débutent lundi au Vatican.

La Presse Canadienne

Les délégués métis seront les premiers à s’asseoir avec le souverain pontife, lundi matin. Ils seront suivis en après-midi par les délégués inuits. Le tour des délégués des Premières Nations viendra jeudi.

Les trois groupes rencontreront ensemble le souverain pontife au cours d’une audience publique que le Vatican pourrait diffuser en direct sur son site internet.

Chaque groupe autochtone aura droit à une rencontre privée de 30 minutes avec le pape.

La délégation s’attend à ce que François s’engage à présenter des excuses pour le rôle joué par l’Église catholique dans le scandale des pensionnats pour Autochtones.

Les 32 membres de la délégation ont sans doute des attentes différentes au sujet de la rencontre prévue avec le chef de l’Église catholique.

Le chef Gerald Antoine, qui dirige la délégation de l’Assemblée des Premières Nations à Rome, soutient que d’avoir pu parler à des amis, à des familles, à des jeunes et à des victimes à bord de l’avion qui les a amenés de Montréal à Rome a permis d’établir un sentiment d’unité.

Taylor Behn-Tsakoza, de la Première Nation de Fort Nelson, en Colombie-Britannique, juge que le simple fait de se trouver à Rome est un moment mémorable. Une rencontre initiale prévue en décembre a été reportée à cause de la pandémie de COVID-19.

Quelque 170 personnes ont fait le voyage. En plus des délégués officiels, des membres des familles et d’autres personnes sont venus en soutien. Du personnel de l’Assemblée des Premières Nations, du Ralliement national des Métis et de l’Inuit Tapiriit Kanatam est aussi présent.

Des évêques canadiens accompagneront la délégation, dont le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Raymond Poisson.

Les délégués visiteront aussi les musées du Vatican pour y admirer des collections d’art autochtone. Ils iront aussi à Assise, le lieu de naissance de Saint François d’Assise.

Le thème de la rencontre est : « Les peuples autochtones et l’Église : marcher ensemble vers la guérison et la réconciliation ».

Le Vatican se dit ouvert à une visite du pape François au Canada.