Une alerte Amber a été lancée pour retrouver deux enfants possiblement enlevés en Colombie-Britannique.

Léa Carrier La Presse

Liam Bellamy, 4 ans, sa petite sœur, Myra Bellamy, 10 mois, et leur mère, Dawn Bellamy, 23 ans, auraient été enlevés le 24 mars à leur résidence de Fort St. John, en Colombie-Britannique. Leur vie pourrait être en danger.

La Gendarmerie royale du Canada suspecte le père des enfants, Jason Dalrymple, 36 ans.

La famille pourrait se déplacer à bord d’une Jeep Grand Cherokee 2004 vert olive immatriculée en Colombie-Britannique sous le numéro HT184A. Elle voyagerait avec deux chiens et un chat.

Le suspect pourrait se diriger vers l’est du pays.

Liam mesure 4 pieds et pèse 40 livres. Il a les cheveux bruns foncés et des yeux bruns. Myra mesure 2 pieds et pèse 25 livres. Elle a les yeux bleus et des cheveux très clairs.

PHOTO FOURNIE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Jason Dalrymple

Le suspect, Jason Dalrymple, est chauve sur le dessus de la tête et porte souvent un chapeau ou une tuque. Il a une moustache ou une petite barbe de couleur brun clair. Dawn Bellamy mesure 5 pieds 5, pèse 110 livres, avec des yeux et des cheveux bruns. Elle a une cicatrice sur le front et pourrait porter des lunettes bleues.

PHOTO FOURNIE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Dawn Bellamy

Toute personne qui apercevrait le véhicule est priée de ne pas s’en approcher et d’appeler le 911.