Plus d’un mois après la fin de l’occupation du centre-ville d’Ottawa, et alors que la plupart des mesures sanitaires sont désormais levées au pays, un convoi québécois « pour la liberté » a convergé samedi vers la capitale nationale.

Léa Carrier La Presse

Des convois de véhicules en partance de Montréal, Drummondville, Saint-Hyacinthe et Saint-Lambert-de-Lauzon ont traversé samedi après-midi Ottawa, avant de poursuivre leur chemin vers Vankleek Hill, dans l’est de l’Ontario.

Tirant des leçons du passé, la police d’Ottawa s’était préparée à tous les scénarios possibles, y compris le remorquage de véhicules, a-t-elle indiqué sur Twitter.

« Nous avons travaillé avec nos partenaires pour mettre en place de multiples fermetures de routes avec une forte présence policière dans tout le centre-ville », a-t-elle ajouté.

La rue commerciale Elgin, située au cœur de la ville, a été fermée entre la rue Slater et l’avenue Laurier pendant une partie de l’après-midi. Le marché By, la Basse-Ville, le nord de l’avenue Laurier et des secteurs résidentiels étaient aussi interdits d’accès.

« Nous sommes conscients que ce convoi était [mal vu par] de nombreux résidants et entreprises », a déclaré la police d’Ottawa, qui a rappelé que les contre-manifestations « [mettaient] en danger la sécurité publique ».

En fin d’après-midi, aucun incident n’avait été signalé. Tous les ponts et les routes avaient été rouverts.