Le Canada et l’UE se mobilisent pour aider les réfugiés

(Ottawa) Le Canada et la Commission européenne ont annoncé samedi le lancement d’une campagne mondiale visant à mobiliser des fonds pour les réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre dans leur pays.

La Presse Canadienne

La campagne baptisée « Agir pour l’Ukraine » tentera de convaincre des politiciens, des artistes et des entreprises de donner de l’argent pour soutenir les efforts humanitaires dans ce pays envahi par les troupes russes.

Le tout culminera par un grand rassemblement qui se déroulera le 9 avril sur les médias sociaux. L’évènement sera animé par le premier ministre canadien Justin Trudeau et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

PHOTO GEERT VANDEN WIJNGAERT, REUTERS Le premier ministre Justin Trudeau et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen

Le tout sera organisé en partenariat avec l’organisme Global Citizen.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué dans ce pays la pire crise humanitaire en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un communiqué publié par le cabinet de M. Trudeau, le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a fait appel à la communauté internationale au nom de ses citoyens déplacés par la guerre. « Tous sont invités à y participer : musiciens, acteurs, athlètes, hommes d’affaires, politiciens, tout le monde. Tous ceux qui souhaitent rejoindre ce mouvement et “ Agir pour l’Ukraine ” », a déclaré M. Zelensky.

M. Trudeau et Mme von der Leyen se sont rencontrés cette semaine à Bruxelles lors du second voyage en autant de semaines du premier ministre canadien en Europe pour conférer avec les alliés sur l’attaque russe.