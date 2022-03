Changement d’heure : on garde ou on largue ?

Pour ou contre le changement d’heure ? Visiblement, la question déchaîne les passions, car vous avez été des centaines à nous répondre. La grande majorité des lecteurs de La Presse se sont dits contre les changements d’heure. Mais devrions-nous garder l’heure normale ou avancée ? Les avis divergent !

Contre le changement d’heure

« J’aimerais bien qu’on en finisse une fois pour toutes avec les changements d’heure. Que l’on choisisse l’heure avancée ou l’heure normale, ça ne me dérange pas. De toute façon, la lumière éclairera plus longtemps le matin ou le soir. Ce qui me dérange, c’est de devoir adapter mes heures de sommeil deux fois par année, sans raison valable. »

Francine Jacques

« D’aussi loin que je me souvienne, ma déprime d’hiver commence avec le changement d’heure de l’automne. Inversement, le changement d’heure du printemps donne une impulsion à mon optimisme. Le hic de l’affaire, c’est que la déprime est associée à l’heure dite ‟normale” par les autorités. Si j’avais un choix à faire, ce serait de conserver l’heure ‟avancée” à longueur d’année. »

Louis Ménard

« Je suis contre le changement d’heure. D’ailleurs, si nous devions arrêter de changer l’heure, nous devrions garder l’heure normale. C’est l’heure que mère Nature nous a donnée ! Qui sommes-nous pour décider l’heure qu’il est ? L’humanité veut prendre le contrôle de tout ce qui l’entoure. Ça peut bien aller tout croche ! »

Julie Poulin

« En tant que personnes d’affaires, le changement d’heure tous les six mois est une source de confusion pour nos partenaires à l’étranger. Ça, c’est sans compter les impacts sur le sommeil. »

Julien Bidoud

« Le changement d’heure affecte ma santé, mon sommeil et mon humeur. Je serais prêt à voter pour un singe s’il nous promettait qu’il n’y aurait plus de changement d’heure. »

Guy Bernard

« Il faudrait choisir : soit garder l’heure normale, soit l’avancer, et cesser de jouer au yoyo avec notre horloge interne. »

Diane Parent

« Je suis en faveur de l’heure avancée toute l’année. Cela nous donnerait de la clarté en fin de journée en hiver. »

Pierre C. Tremblay

« Ce n’est pas tant le changement d’heure que l’heure avancée qu’il faut bannir. L’heure avancée est une invention humaine contre nature, parce que l’avenir appartient aux lève-tôt dont je suis […] De toute manière, l’heure avancée ne coïncide pas avec les heures de travail. Pour être conséquent, il faudrait commencer la journée à 10 h et la terminer à 20 h, est-ce bien ce que nous voulons ? »

Christian Castonguay

« Totalement contre le changement d’heure. À savoir si on conserve l’heure d’été ou d’hiver, les deux argumentations se valent. Alors, pourquoi ne pas y aller avec un compromis en gardant l’heure avancée, mais de 30 minutes au lieu d’une heure ? Les deux camps y gagneraient. »

François Rhéaume

« Je peste depuis des années contre le changement d’heure. Quand on la recule l’automne, ça va très bien. On a une belle heure de plus pour dormir ou pour profiter du week-end. L’avancer est cruel. Je travaille à rattraper cette heure de sommeil toute la semaine. Je mange alors que je n’ai pas faim, je me couche alors que je n’ai pas sommeil, j’ai moins de concentration, je suis irritable. »

Sylvie Isabelle

« Souffrant de dépression saisonnière, cela fait des années que j’espère la fin du changement d’heure à l’automne (ce que j’appelle ‟l’entrée dans la grande noirceur”) afin de pouvoir rester à l’année à l’heure avancée, c’est-à-dire l’heure d’été. J’adorerais que ce projet de loi soit adopté et promulgué aux États-Unis, et que le Québec emboîte le pas. »

Anne Thériault

« Le changement d’heure est stupide et dépassé. Un gouvernement qui proposerait de l’abolir gagnerait probablement des votes populaires… un peu à l’image du virage à droite au feu rouge. »

Marc-André de Launière

« Je suis en faveur de l’heure d’été à l’année ! C’est bon pour le moral de ne pas vivre la noirceur à 16 h durant les mois d’hiver. Espérons que notre gouvernement acceptera de suivre nos voisins. »

Denise Bruneau

« J’aimerais que le changement d’heure soit aboli pour adopter l’heure normale. L’importance de la lumière en hiver est plus importante en matinée qu’en fin d’après-midi. »

Michel Beauchamp

« Si on conserve l’heure d’été, ça m’irait. L’heure d’hiver est totalement déprimante avec la noirceur et le froid. »

Alexandre Baril-Lagacé

« Je suis contre le changement d’heure, qui perturbe deux fois par an le sommeil des enfants. Si les États-Unis le font, le Canada devra suivre. »

Maurice Renoux

Pour le changement d’heure

« Ce serait trop difficile de partir travailler dans le noir tous les jours d’hiver. Aussi, ça augmenterait les dépenses en électricité. »

Francine Delaney

« Simple avis non documenté : je suis enseignante et je ne peux pas m’imaginer commencer ma journée de classe à 8 h s’il fait encore noir. Imaginez avoir la responsabilité de faire apprendre quelque chose à 36-40 jeunes à ce contexte ! Arrimer clarté et activité est essentiel pour notre santé physique et mentale. J’en suis convaincue. »

Martine Pichet

« Je suis pour le changement d’heure. Si on restait toujours à l’heure avancée, il ferait noir jusqu’à 8 h en décembre et janvier. Il faudrait se lever en pleine noirceur. Ça serait très difficile pour l’organisme. »

Michel Lachapelle

Et le comique…

« Heure normale ou avancée, je suis toujours en retard, peu importe. »

Robert Taylor