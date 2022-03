(Ottawa) La gouverneure générale Mary Simon a rencontré la reine pour la première fois en personne à Londres mardi, afin de la féliciter pour ses 70 ans historiques de règne.

La Presse Canadienne

Mme Simon, qui était accompagnée de son mari Whit Fraser, a aussi rencontré le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, pour la première fois depuis qu’elle est devenue gouverneure générale en juillet.

La reine Élisabeth II portait une broche en saphir que lui avait offerte l’ancien gouverneur général David Johnston en 2017 pour marquer son 65e anniversaire.

Le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Élisabeth II est commémoré dans tout le Commonwealth cette année.

La visite de la gouverneure générale à Londres comprenait également une rencontre avec le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Ralph Goodale, et une cérémonie de plantation d’arbres.

Mme Simon se rendra aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït à partir de jeudi.

Mary Simon et la reine se sont rencontrées virtuellement une fois auparavant, avant son entrée en poste en tant que première personne autochtone à assumer la fonction de gouverneur général du Canada.

« Notre reine est une véritable source d’inspiration en ces temps difficiles, a déclaré Mme Simon dans un communiqué de presse. Et je me suis sentie privilégiée de lui faire connaître le concept inuit d’“ajuinnata”, qui consiste à ne jamais abandonner, et qui oriente mon travail à titre de gouverneure générale. »

Les célébrations canadiennes du jubilé de platine comprennent l’inauguration de jardins partout au pays, des expositions ainsi que des pièces de monnaie et des timbres commémoratifs.