Samedi de tempête

Pendant que vous lisez ces mots, si la météo ne s’est pas trompée, une tempête devrait être en train de déferler à quelques pieds. Je nous le souhaite. Il n’y a rien comme une tempête de neige en plein après-midi de congé. Nul besoin de l’affronter. Au contraire. On peut même l’apprécier. Fermer nos écrans. S’asseoir devant la fenêtre. Et la regarder aller. Comme on regarde un show. Au chaud.