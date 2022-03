(Montréal) Le déferlement le long de la vallée du Saint-Laurent d’une dépression météorologique majeure apportera des précipitations importantes de neige dans plusieurs régions du Québec à compter de vendredi soir.

La Presse Canadienne

Environnement Canada a émis vendredi matin un avertissement de tempête hivernale pour les régions de Granby, de Sherbrooke et de Saint-Georges, où entre 20 et 30 centimètres de neige devraient tomber jusqu’à la fin de la journée, samedi.

Les précipitations pourraient totaliser 35 centimètres de neige à Rivière-du-Loup et Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, de même que dans Charlevoix, à Saguenay et la majeure partie de la Côte-Nord. La région de Blanc-Sablon en recevra un peu moins, alors qu’à Gaspé, à peine 5 centimètres sont prévus.

De 15 à 25 centimètres de neige devraient s’abattre à Québec et dans le sud de la Gaspésie.

De 10 à 15 centimètres sont prévus pour les régions de Montréal, Saint-Jérôme, Sorel-Tracy, Drummondville et Trois-Rivières. Les précipitations seront inférieures à Gatineau.

Environnement Canada prévient que dans les régions qui recevront le plus de neige, des vents forts réduiront les visibilités par endroits samedi soir et au cours de la nuit. Les conditions météorologiques s’amélioreront graduellement dimanche.

Aucune alerte météorologique n’a été émise pour l’Abitibi-Témiscamingue, le Pontiac, les Hautes-Laurentides et le Lac-Saint-Jean.

Environnement Canada signale qu’au Nouveau-Brunswick, le type et la quantité des précipitations prévues dépendent encore de la trajectoire et de l’emplacement exact de la ligne de démarcation entre la pluie et la neige. Vendredi matin, l’agence fédérale prévoyait l’émission d’avertissements de pluie, avec des quantités totales de l’ordre de 20 à 40 millimètres de pluie possibles pour le centre et le sud de la province, alors que pour le nord, des avertissements de neige pourraient être émis.

D’autre part, des vents forts ainsi qu’un risque de pluies torrentielles menacent l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. D’ailleurs, des quantités totales de jusqu’à 50 millimètres de pluie seront possibles le long de la côte atlantique néoécossaise, jusqu’à Sydney.