Lupus

Une « maladie aux mille visages » qui touche beaucoup plus les femmes

Une personne sur 2000 souffre de lupus au Canada. Une maladie essentiellement féminine alors que 10 fois plus de femmes que d’hommes en sont atteintes. Avec ses symptômes multiples et cycliques, le lupus « devrait être mieux connu notamment parce qu’il affecte les femmes entre 20 et 40 ans, en pleine période reproductive », explique la Dre Évelyne Vinet, rhumatologue au Centre universitaire de santé McGill.