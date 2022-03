(Ottawa) Le chef de la police par intérim d’Ottawa, Steve Bell, promet de rétablir la confiance de la communauté dans son corps policier municipal, après la fin d’une manifestation qui a rempli les rues de la capitale fédérale de bruits de klaxons, de vapeurs de diesel et de barrages aux coins des rues.

Laura Osman La Presse Canadienne

Des foules de manifestants s’étaient installées fin janvier avec de gros camions et d’autres véhicules pour protester contre le gouvernement libéral fédéral, l’obligation vaccinale et les restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

La police d’Ottawa a été souvent critiquée pour ne pas avoir expulsé rapidement les manifestants ou fait appliquer simplement les règlements municipaux. Plusieurs reprochaient au fond à la police municipale d’avoir laissé s’installer l’anarchie dans les rues du centre-ville d’Ottawa.

Au milieu de la tourmente, le chef de la Police d’Ottawa, Peter Sloly, a démissionné, le président du comité de surveillance de la police a été démis de ses fonctions et plusieurs autres membres de cette Commission de services policiers ont claqué la porte par solidarité.

« Au fil du dernier mois, les gens d’Ottawa ont dû subir de graves perturbations, la peur et l’incertitude occasionnées par la manifestation illégale dans notre ville », écrit le chef Bell dans un communiqué, lundi. « Il est donc naturel que l’on se pose des questions quant à l’orientation de la Police d’Ottawa, et il importe que nous répondions directement à ces questions. »

M. Bell promet notamment que le service poursuivra ses enquêtes internes sur « des cas de conduite inappropriée de membres de la police en lien avec les manifestations illégales » et qu’il mettra sur pied un comité mixte d’examen du recours à la force.

« Nous sommes, et nous resterons, une organisation axée sur le changement culturel et systémique », assure M. Bell.

Tamara Lich veut être libérée

L’une des principales organisatrices du « convoi de la liberté », Tamara Lich, devrait savoir lundi après-midi si elle devra rester en prison en attendant la suite des procédures. Mme Lich, âgée de 49 ans, de Medicine Hat, en Alberta, avait été arrêtée et accusée, le 18 février, d’avoir « conseillé à d’autres de commettre l’infraction de méfait ».

Le 22 février, elle n’a pas pu obtenir sa libération sous caution, la juge Julie Bourgeois, de la Cour de l’Ontario, estimant que sa détention était « nécessaire pour la protection et la sécurité du public ». Mais l’avocat de Mme Lich met en doute l’impartialité de la juge Bourgeois, qui avait été candidate libérale aux élections fédérales de 2011 et qui a déclaré que sa propre communauté avait été touchée par les manifestations à Ottawa.

Tamara Lich a été décrite comme le « visage public » du convoi. Lors d’une conférence de presse moins d’une semaine après le début de la manifestation, l’un des avocats assistant les participants a qualifié Mme Lich d’« étincelle qui a allumé cet incendie et de leader de cette organisation ».

Ses partisans soutiennent que Tamara Lich est une prisonnière politique. En fin de semaine, certains se sont rassemblés devant la prison d’Ottawa où elle est détenue pour exiger sa libération.

La manifestation prolongée à Ottawa a déclenché des blocages similaires à d’importants postes frontaliers au pays, et les répercussions se font encore sentir dans le monde entier, jusqu’à Londres lundi. Alors que le premier ministre Justin Trudeau arrivait au 10 Downing Street pour rencontrer son homologue britannique, Boris Johnson, au sujet de la crise en Ukraine, il a été accueilli par un concert de jurons.

Les manifestants britanniques exigeaient la libération de Mme Lich et reprenaient les mêmes jurons visant M. Trudeau que ceux lancés à Ottawa quelques semaines plus tôt.