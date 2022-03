Course à la direction du PCC

La fin de Mâchurer déterminante dans la décision de Jean Charest

(Québec ) C’est le même parti qu’il y a deux ans. Les délais de la course à la direction sont à peine plus longs. Or, en 2020, Jean Charest avait décidé de ne pas se lancer dans la course à la succession d’Andrew Scheer. Cette fois, à moins d’un imprévu, il fera le saut.