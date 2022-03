Main dans la main, un millier d’opposants aux mesures sanitaires ont formé une chaîne à Belœil, aux abords d’une rue tout près de l’autoroute 20, en scandant « liberté ! liberté ! liberté ! ».

Florence Morin-Martel La Presse

Un poids lourd a klaxonné en passant devant la foule, qui levait les bras au ciel en regardant vers l’autoroute. Des manifestants dansaient au son des airs pop, bière à la main, en agitant des drapeaux du Canada. Plusieurs familles agitaient des animaux en peluche.

Au milieu de la chaîne humaine, Mélodie Gauvreau Capcha, mère de trois enfants de 9, 16 et 18 ans, dit se sentir « trahie ». « On nous a promis des choses et finalement on nous a dit qu’on ne passerait pas Noël avec notre famille ou qu’on ne passerait pas l’Halloween, dit la résidante de Mont-Saint-Hilaire, coiffée d’un drapeau du Canada. On parle de petites choses qui peuvent paraître banales pour des gens, mais c’est une claque dans la face. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

L’état d’urgence sanitaire qui tire à sa fin ne rassure pas Mme Gauvreau Capcha. « Ce que je ressens, c’est qu’ils disent qu’ils vont enlever certaines mesures sanitaires, mais c’est quasiment écrit dans le ciel qu’ils vont remettre ça au mois de juin », estime-t-elle. Cette dernière raconte s’être rendue deux fins de semaine consécutives à Ottawa, en février, pour prendre part aux manifestations du « Convoi de la liberté 2022 ».

Près du Parc Victor-Brillon, où plusieurs manifestants se rassemblaient avant d’aller vers l’autoroute 20, Laurie Robinson se tient debout à travers l’ouverture du toit ouvrant d’une voiture. « Nous demandons à M. Legault de cesser ces mesures [sanitaires] », lance la résidante de La Prairie, qui agite un drapeau du Canada et un autre du Québec, sourire aux lèvres.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

L’évènement se déroule sous surveillance policière. En début d’après-midi, les rues près des entrées pour l’aurotoute 20 étaient bondées de voitures désirant se rendre vers la manifestation.

Des rassemblements comme celui de Belœil devaient se tenir samedi à Rimouski, à Saint-Cyrille-de-Wendover et à Rigaud, selon des informations tirées de la page Facebook de l’évènement.

Des convois en provenance de ces endroits doivent converger à Lévis pour aller manifester en soirée. Une « chaîne de la liberté » devait également y être formée vers 13 h.