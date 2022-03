169 tombes non marquées sur le site d'un ancien pensionnat

(Edmonton) Une Première Nation du nord de l’Alberta fait état de la possible découverte de 169 tombes non marquées à l’aide d’un radar à pénétration de sol sur le site d’un ancien pensionnat.

La Presse Canadienne

La nation Kapawe'no, à environ 370 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton, affirme qu’un drone spécialisé a également été utilisé pour trouver des traces de tombes sur le site de l’ancienne mission Grouard.

Le département d’archéologie de l’Université de l’Alberta a dirigé le projet dans le but d’aider à la guérison collective de la communauté.

Le pensionnat, également connu sous le nom de St. Bernard Mission School, a été ouvert par l’Église catholique romaine en 1894 et a fonctionné jusqu’en 1961.

La Commission de vérité et réconciliation a entendu des témoignages de survivants sur de graves abus sexuels et physiques, du travail forcé et la transmission de maladies dans ce pensionnat. Il comptait une large population de Métis.

La Commission a des signalements de 10 décès d’élèves à cet endroit.