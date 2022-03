Les sanctions à l’égard de la Russie se sont multipliées de la part du Canada et de ses alliés depuis le début de l’invasion russe en Ukraine le 24 février.

(Ottawa) Le gouvernement canadien répond à l’appel des Nations Unies et versera 100 millions pour apporter de l’aide humanitaire en Ukraine et dans les pays voisins, a confirmé La Presse. Une annonce est prévue cet après-midi.

Mylène Crête La Presse

Quelques heures auparavant, les Nations Unies avaient demandé à ses membres de donner en tout 1,7 milliard de dollars pour fournir des vêtements, de la nourriture et des logements aux Ukrainiens. L’aide canadienne permettra également de leur donner un accès à des soins de santé, incluant des soins en traumatologie.

L’organisation estime qu’environ 12 millions de personnes à l’intérieur du pays et plus de 4 millions réfugiés dans les pays voisins auront besoin d’aide humanitaire au cours des prochains mois.

« Nous voulons être flexibles et nous adapter à la situation sur le terrain et nous allons continuer de travailler avec les États-Unis et l’Union européenne pour coordonner toute aide supplémentaire », a indiqué M. Sajjan à sa sortie du conseil des ministres mardi.

Il doit faire le point en après-midi sur la réponse du Canada à la guerre en Ukraine avec la vice-première ministre, Chrystia Freeland et la ministre de la Défense nationale.

Les sanctions à l’égard de la Russie se sont multipliées de la part du Canada et de ses alliés depuis le début de l’invasion russe en Ukraine le 24 février.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a annoncé sur Twitter mardi que le Canada ferme ses eaux et ses ports aux navires « détenus par des intérêts russes ou immatriculés en Russie ».

Il s’agit toutefois davantage d’une mesure symbolique puisque peu de ces navires accostent au pays. « Il n’y en a pas beaucoup en provenance de la Russie, mais parfois ils arrivent d’ailleurs et transportent d’autres produits, a fait valoir le ministre Alghabra en mêlée de presse. Ce type de mesures peut être puissant lorsque la plupart des pays du monde les imposent. »

Le Canada tient à appliquer les mêmes sanctions que ses alliés pour tenter d’arrêter l’invasion en Ukraine. Le gouvernement britannique avait annoncé dès lundi l’interdiction des ports du Royaume-Uni aux navires sous pavillon russe.

Reste que cette mesure pourrait être difficile à appliquer. Dimanche, le Canada avait fermé son espace aérien aux avions russes et, le même jour, un vol de la compagnie aérienne russe Aeroflot a enfreint l’interdiction. Une enquête administrative a été ouverte par le ministère des Transports qui pourrait sévir.

Les partis d’opposition pressent le Canada d’en faire davantage. Le Parti conservateur, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique demandent tous la levée des visas pour les Ukrainiens qui veulent venir au Canada. Cette option n’est pas envisagée pour l’instant par le gouvernement canadien qui a toutefois choisi d’accélérer le traitement de leurs demandes.

Avec l’Agence France-Presse