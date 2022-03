Selon MétéoMédia, une trajectoire de tempête active et quelques systèmes chargés d'humidité devraient apporter des précipitations supérieures à la normale dans les prochaines semaines et de 50 à 100 centimètres de neige pourraient encore tomber au Québec.

MétéoMédia prévient les Québécois de ne pas ranger les pelles à neige, la météo hivernale durera encore quelques semaines et le printemps pourrait décevoir ceux qui attendent avec impatience le retour des oiseaux migrateurs.

Stéphane Blais La Presse canadienne

Selon MétéoMédia, une trajectoire de tempête active et quelques systèmes chargés d'humidité devraient apporter des précipitations supérieures à la normale dans les prochaines semaines et de 50 à 100 centimètres de neige pourraient encore tomber au Québec.

«Cette année, il faudra être patient avant que la douceur durable printanière s’installe réellement, contrairement à l’an dernier où la saison a été douce et agréable», a expliqué André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Selon le météorologue, il faudra attendre à la mi-avril avant que «du temps vraiment printanier» chasse l'hiver au Québec et en Ontario.

«On va peut-être avoir du temps un peu plus froid en première moitié, puis du temps un peu plus doux en deuxième moitié de printemps», a précisé André Monette.

Surveiller les risques d’inondations

En 2019 et 2017, une combinaison catastrophique de pluies abondantes survenues à la suite d’un hiver neigeux et la fonte subite du couvert de neige avait provoqué des inondations historiques dans plusieurs régions du Québec.

Cette année, une trajectoire de tempête active et quelques systèmes chargés d'humidité devraient apporter des précipitations supérieures à la normale au printemps, mais selon MétéoMédia, rien n’indique pour le moment que des inondations problématiques pourraient survenir dans le sud du Québec.

Toutefois, il faudra garder un œil sur les précipitations des prochaines semaines pour évaluer si des risques d’inondations majeures seront présents sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

«Ça dépend notamment du couvert de neige. Au Lac-Saint-Jean, en Abitibi et vers Québec, il y a plus de neige que la normale dernièrement, donc on a eu beaucoup, beaucoup de neige et il faudra voir si ça continue dans cette voie-là», a précisé André Monette.

Ailleurs au pays

Dans les Maritimes, les prochaines semaines «auront un patron printanier plus typique», selon MétéMédia.

«Des précipitations supérieures à la normale sont attendues dans la région et un risque accru de tempêtes hivernales en fin de saison est présent.»

Dans l’ouest du pays, notamment en Colombie-Britannique, MétéoMédia «s’attend à un départ lent du printemps avec des températures sous les normales».

La neige, bien présente dans les montagnes de l'Ouest, devrait donc rester présente encore plusieurs semaines.