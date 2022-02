Au quatrième jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreux membres de la diaspora se sont rassemblés au centre-ville de Montréal, pour exprimer leur fierté et leur soutien à leurs proches en Ukraine.

Florence Morin-Martel La Presse

Rassemblés sous un ciel d’abord enneigé puis dégagé, les quelque 300 manifestants ont scandé « Ukraine ! Ukraine ! Ukraine ! », brisant l’atmosphère solennelle qui régnait place du Canada. De nombreuses familles se frayaient un chemin à travers la foule pour écouter les discours.

Au milieu des manifestants, Tanya Sovyak-Krukovskaya a ravalé un sanglot. « Même si nous sommes loin, notre cœur est avec eux », souffle-t-elle à propos de sa famille et de ses amis restés dans la capitale pour défendre l’Ukraine. Les Ukrainiens ont besoin d’aide, dit la dame, qui arborait des colliers jaune et bleu. « Nous sommes fiers d’eux, ce sont nos héros, souligne-t-elle. Mais nous ne voulons pas des héros morts ; nous les voulons vivants. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les quelque 300 manifestants rassemblés à Montréal dimanche ont scandé : « Ukraine ! Ukraine ! Ukraine ! »

Le père d’Oleksandr Balokha se bat avec les forces ukrainiennes, raconte le jeune homme, les yeux mouillés. « Nous faisons tout ce que nous pouvons d’ici pour les aider, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des enfants ont été tués, et l’ensemble du pays a été bombardé », se désole-t-il, brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire le slogan : « Poutine = crimes de guerre + génocide ». « La guerre doit s’arrêter. »

Vira Serheieva, quant à elle, ne dort plus depuis le début de l’invasion. Ses proches, dispersés aux quatre coins de l’Ukraine, refusent de partir. « C’est demandant », souffle la jeune manifestante qui habite à Montréal depuis trois ans. « On regarde les nouvelles constamment. » Le rassemblement de dimanche lui donne la force de continuer, confie-t-elle, tenant un énorme drapeau ukrainien.

« Nous sommes tous ukrainiens »

Au milieu de la foule, sur une petite scène, bon nombre de politiciens se sont succédé, entourés de manifestants agitant des drapeaux ukrainiens, québécois et canadiens. « Les Ukrainiens se battent pour leur liberté, mais aussi pour notre liberté », a lancé Paule Robitaille, députée de la circonscription Bourassa-Sauvé. « Nous sommes tous ukrainiens ! »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Le drapeau bleu et jaune a été hissé à l’Assemblée nationale, a affirmé à son tour Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole et de la région de Montréal, sous les applaudissements de la foule.

Derrière la scène, Irina Kapa brandissait une pancarte où l’on peut lire « La Biélorussie soutient l’Ukraine contre la guerre ». « Notre président est un dictateur comme Poutine », lance la jeune femme. Le dirigeant de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, soutient maintenant les forces russes, se désole Mme Kapa, secouant la tête. « C’est totalement contre la volonté des Biélorusses, dit-elle. Nous adorons les Ukrainiens, ce sont des frères et sœurs pour nous. »