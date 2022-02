Le CF Montréal a vécu un retour à la réalité brutal face au Orlando City SC, dimanche. Les Montréalais se sont inclinés 2-0 en Floride en ce match inaugural de leur saison MLS, après leur belle victoire en Ligue des champions de mercredi dernier.

Jean-François Téotonio La Presse

Une deuxième mi-temps catastrophique a sonné le glas des espoirs des hommes de Wilfried Nancy. Deux buts accordés en 15 minutes, suivis d’une expulsion sans équivoque de Romell Quioto à la 66e, ont jeté une douche froide sur le Bleu-blanc-noir sous le chaud soleil floridien.

« C’est clairement un “rebienvenue en MLS”, a commenté le défenseur Alistair Johnston en visioconférence après la rencontre. […] C’est un éveil, un retour à la réalité. »

« On sait que ce n’est jamais facile d’aller sur la route dans cette ligue, a ajouté l’international canadien. Encore moins pour le premier match de la saison contre une équipe qui joue un jeu si physique, avec ses bruyants partisans et cette chaleur. […] On doit apprendre de nos erreurs et aller de l’avant. »

Si la première mi-temps avait été bien disputée, c’était plus compliqué pour le CF Montréal au retour des vestiaires. À la 49e minute, l’attaquant Alexandre Pato confirmait la bonne tenue des siens en deuxième période. Il enfilait l’aiguille à l’embouchure du filet, concrétisant sa chance sur une solide passe de Ruan du couloir droit.

« On savait, et les joueurs le savaient aussi, que Ruan aime bien prendre dans le dos, a analysé l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. On s’est fait avoir sur ça. »

Le CF Montréal créait ensuite son propre malheur à la 59e. Le défenseur canadien Joel Waterman ratait complètement sa relance devant le filet de Breza, et Júnior Urso sautait sur le ballon comme un chat sur une souris en peluche. Un rapide jeu de passes faisait ensuite passer le ballon à Benji Michel à la droite du filet. Il doublait l’avance des siens.

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK, USA TODAY SPORTS Benji Michel a marqué le deuxième but du Orlando City SC.

« Sur le deuxième but, c’est la prise de décision, a commenté Nancy. […] C’était pas le moment de jouer court, c’était le moment de sauter la ligne.

« Pour moi, ce n’était pas un risque, mais c’était une question de trouver la bonne décision. Il y a des erreurs, et on va corriger les erreurs. On recommencera et on prendra la bonne décision. »

Les esprits avaient déjà commencé à s’échauffer, notamment dans le cas de Romell Quioto. Les joueurs d’Orlando ne se sont pas gênés pour faire monter le mercure un peu plus chez l’attaquant hondurien du CF Montréal.

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK, USA TODAY SPORTS Romell Quioto

Taclé en fond de surface de réparation à la 66e par Antônio Carlos, Quioto lui répondait en donnant de l’épaule. Robin Jansson venait s’interposer… et Quioto perdait son sang-froid : il le frappait avec ses deux poings dans la poitrine. L’officiel sortait le carton rouge instantanément.

« Je vais lui parler, a dit simplement son entraîneur. J’ai confiance en mon joueur. En tant que leader, je vais m’asseoir avec lui et discuter. »

Le capitaine de l’équipe Victor Wanyama a dit vouloir « contrôler » son coéquipier, mais a noté aussi les tentatives des joueurs adverses pour le « provoquer ».

« Ce n’est pas seulement Romell, a dit le milieu kényan. Il essayait de le fâcher, il lui disait un tas de choses. Les deux joueurs auraient dû être expulsés. »

Ironiquement, le souhait de Wanyama a fini par être exaucé : Jansson était aussi expulsé du match à la 81e, se voyant décerner un deuxième carton jaune.

Apprentissage

Nancy parlait d’apprentissage dans le point de presse du CF Montréal après le match. Ç’a aussi été un thème des allocutions de Johnston et Wanyama. L’équipe montréalaise est jeune, il y a quelques nouveaux visages en défense, et il y a de vertes recrues comme Ismaël Koné et Rida Zouhir qui commencent à prendre position au milieu de terrain.

« Ce sont de jeunes joueurs et ils avancent bien, a souligné Wanyama, leur collègue au milieu. C’est nouveau pour eux, mais c’est la seule façon d’apprendre. On apprend à la dure. C’est de là qu’ils peuvent s’améliorer. »

Même son de cloche pour Johnston.

« La meilleure façon d’apprendre, c’est d’être lancé dans la gueule du loup. […] Avec le temps et l’expérience, j’ai appris qu’on peut vraiment sentir les moments où il serait mieux de ne pas juste se départir du ballon n’importe comment.

« En autant qu’on progresse et qu’on ne répète pas les mêmes erreurs, c’est quelque chose qu’un groupe jeune comme le nôtre peut prendre positivement. »

Les Lions ont finalement cadré 3 tirs contre 2 pour les Montréalais, sur 8 lancers des deux côtés. Les hommes de Wilfried Nancy ont eu un court avantage au niveau de la possession, avec un pourcentage de 50,7 %.

Le prochain match du CF Montréal sera aussi son premier à domicile de cette nouvelle saison MLS. L’équipe affrontera l’Union de Philadelphie le 5 mars au Stade olympique.

Johnston, qui disputait un premier match en MLS avec Montréal, anticipe avec intérêt le retour de l’équipe à domicile.

« C’était incroyable d’enfiler ce maillot et de voir le logo sur ma poitrine, a-t-il souligné, le sourire aux lèvres. J’ai grandi en regardant cette équipe. […] J’ai hâte de jouer devant la foule à la maison. J’ai attendu ce moment pendant toute la saison morte. Ça a fait du bien de finalement avoir un match derrière la cravate. »