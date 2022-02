Confrontation entre la police et les manifestants

(Ottawa) Des policiers de l’escouade anti-émeute ont commencé à procéder à des arrestations en périphérie du cœur de la manifestation à Ottawa vendredi, en fin d’avant-midi. Les autorités avaient débuté leurs interventions ciblées dans le secteur du centre-ville, aux alentours de 8 h, pour mettre fin à l’occupation des manifestants et des camionneurs qui perdure maintenant depuis 22 jours.

Alice Girard-Bossé La Presse

Mylène Crête La Presse

Mélanie Marquis La Presse

Joël-Denis Bellavance La Presse

Un important groupe de policiers était posté près du Centre Rideau, filmé par des manifestants qui les narguaient. « Ils n’ont pas suffisamment de monde », a dit un homme. « Oui, ils ont l’air de débutants », lui a répondu un autre. « Ils organisent une séance photo pour nous faire réagir », a lancé un homme prénommé Dylan, café Tim Horton’s à la main.

« Vous devez quitter immédiatement les lieux. Si vous ne le faites pas, vous serez arrêté », a déclaré un policier, porte-voix à la main, avant que les forces de l’ordre se mettent à avancer vers la foule.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Un important groupe de policiers était posté près du Centre Rideau, filmé par des manifestants qui les narguaient.

Lorsqu’ils se sont approchés, les manifestants criaient « restez fermes ! », « allez aux camions ! », « klaxonnez ! ». On pouvait voir une confrontation entre une rangée de policiers et une rangée de manifestants. Les forces de l’ordre tentent ainsi de gagner du terrain en poussant sur les manifestants. Des policiers à cheval se sont positionnés près de la foule agglutinée pour contrôler la foule.

« Les manifestants ont placé des enfants entre les opérations de police et le site de la manifestation illégale. Les enfants seront amenés vers un lieu sûr », a indiqué la police d’Ottawa sur Twitter.

Véhicules remorqués

Un peu plus tôt, des voitures de police, des ambulances et des autobus se dirigeaient vers la rue Wellington. Quelques klaxons de camions ont retenti. Des tireurs d’élite étaient également positionnés sur le toit de la Galerie d’art d’Ottawa en début de journée, a pu observer La Presse. Des dizaines de policiers étaient aussi en ligne, prêts à intervenir, tout juste devant l’Université d’Ottawa, alors que d’autres patrouilleurs démontaient des tentes.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Vers midi, la rue était dégagée. Quinze manifestants avaient été arrêtés et quatre véhicules remorqués, a indiqué le corps de police.

Un drone de la police survolait également les manifestants, tôt en journée. Dans une section du convoi où il n’y avait plus de manifestants à bord des camions en matinée vendredi, des remorqueurs ont quant à eux commencé à sortir un à un les véhicules sur la rue Nicholas qui donne accès à l’autoroute 417.

Vers midi, la rue était dégagée. Quinze manifestants avaient été arrêtés et quatre véhicules remorqués, a indiqué le corps de police.

Pendant ce temps, au centre-ville, plusieurs véhicules d’intervention policière étaient aux aguets. La plupart des médias ont d’ailleurs été entassés dans un secteur, entourés par une dizaine de policiers bloquant leur circulation. « Tous les médias présents dans la zone sont priés de se tenir à distance », a indiqué la police d’Ottawa sur son compte Twitter peu avant 10 h. Toute personne trouvée dans la zone des opérations policières peut faire l’objet d’une arrestation. »

Dès le début de la journée, la police a conseillé aux manifestants « de partir immédiatement » et les avait avisés d’une « importante présence policière sur la rue Nicholas ». « Certains manifestants se rendent et sont arrêtés. Nous demandons aux manifestants de rester pacifiques et légaux », a-t-elle fait savoir.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Des dizaines de policiers étaient prêts à intervenir en matinée, tout juste devant l’Université d’Ottawa.

Le corps policier avait prévenu plus tôt qu’il y aurait « une présence accrue de la police au centre-ville ». « Nous savons que cela peut être pénible pour certains résidants. Les agents sont là pour assurer votre sécurité », a-t-on indiqué.

Aux manifestants, les autorités ont martelé dans un message marqué sur un fond rouge : « Vous devez partir. Vous devez cesser toute activité illégale et retirer immédiatement votre véhicule et/ou vos biens de tous les sites de protestation illégaux. Toute personne se trouvant sur le site d’une manifestation illégale peut être arrêtée. »

Elle leur a rappelé qu’ils s’exposent « à de graves sanctions » s’ils n’obtempéraient pas. La Loi sur les mesures d’urgence prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 5000 $ et une peine de prison maximale de cinq ans, selon la gravité de l’infraction.

Les manifestants toujours sur place sont prêts à rester coûte que coûte. Sur la rue Wellington, face au parlement, de nombreuses génératrices fonctionnaient à plein régime pour réchauffer les camions et les tentes qui abritent les manifestants. Quelques-uns s’affairaient à pelleter le square près de la statue de Terry Fox tôt le matin. D’autres étaient en train d’installer leur château gonflable pour que les enfants puissent jouer ou faisaient rôtir un porc entier à la broche. Une vingtaine d’irréductibles dansaient au son d’une musique forte. Le compte Twitter du « convoi de la liberté » prévoit de l’animation toute la journée sur la scène installée sur la rue Wellington.

Venue du Nouveau-Brunswick pour appuyer la cause des camionneurs, Carole Ouellet ne craint pas l’intervention policière. Elle n’a guère l’intention de plier bagages pour rentrer chez elle à Kedgwick, dans le nord-ouest de la province. « On ne veut pas de violence », a-t-elle dit d’emblée.

« La vaccination obligatoire, c’est de la discrimination. […] La vaccination devrait être un choix personnel. Je n’ai rien contre ceux qui veulent se faire vacciner. Mais menacer les gens qu’ils vont perdre leurs emplois parce qu’ils ne veulent pas le prendre, c’est trop », a-t-elle déclaré.

L’une de ses amies, qui est infirmière, a perdu son emploi parce qu’elle ne voulait pas être vaccinée. « Elle n’a plus de job, pas de chômage non plus. Elle vient de se faire construire une maison neuve. C’est affreux, ce qui se passe ».

Elle a indiqué qu’elle refuse de se faire vacciner parce qu’elle a été gravement malade après obtenu un vaccin contre la grippe H1N1. Elle appuie la cause des camionneurs, qui étaient des « héros il y a deux ans et maintenant, ils sont traités comme des zéro ».

Sa sœur Sylvie Ouellet a vu son fils être exclu de l’équipe de hockey parce qu’il n’est pas vacciné. « Il ne peut pas jouer au hockey, mais il va à l’école avec les mêmes garçons. C’est de la discrimination », a dit Mme Ouellette, qui est arrivée à Ottawa lundi.

Elle ne craint pas non plus l’intervention policière. « Ça ne peut pas être pire que c’est là. Il faut que les mandats tombent. Il y a beaucoup de division. Les gens sont malheureux. Il y a beaucoup de familles qui ne se parlent plus ».

Depuis deux jours, elle dort dans sa voiture, dans un stationnement du centre-ville d’Ottawa. « On paie le stationnement au propriétaire ».

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La police d’Ottawa avait prévenu qu’il y aurait « une présence accrue de la police au centre-ville ».

Jeudi soir, les policiers avaient commencé à procéder à des arrestations ciblées. Deux organisateurs clés du « convoi de la liberté », Chris Barber et Tamara Lich, ont été arrêtés. M. Barber fait face à plusieurs chefs d’accusation d’avoir conseillé de commettre un méfait, d’avoir conseillé de commettre l’infraction de désobéir à un ordre de la cour et d’avoir conseillé de faire de l’obstruction à la police. Mme Lich fait face à une accusation, celle d’avoir conseillé de commettre un méfait.

La Société d’aide à l’enfance d’Ottawa, elle, n’a pas eu à prendre des enfants en charge pour l’instant.

Une centaine de barrages policiers

Un périmètre a été érigé autour du centre-ville et la police a créé une zone sécurisée qui s’étend sur plusieurs kilomètres. Les citoyens qui voulaient entrer au centre-ville devaient s’armer de patience. La Presse a dû franchir une dizaine de barrages policiers. « Es-tu sûr que tu veux aller là ? », nous a demandé un agent. La police a érigé plus d’une centaine de barrages pour boucler le centre-ville.

IMAGE FOURNIE PAR LA POLICE D’OTTAWA Un périmètre a été érigé autour du centre-ville et la police a créé une zone sécurisée qui s’étend sur plusieurs kilomètres.

La Chambre des communes où devait se tenir le débat sur les mesures d’urgence prises par le gouvernement ne siège pas en raison de l’opération policière. Une note du président Anthony Rota envoyée aux députés indique que toute personne qui ne se trouve pas dans l’enceinte parlementaire doit rester à l’écart jusqu’à nouvel ordre.

Il ajoute que toute personne déjà présente dans l’enceinte fédérale doit demeurer dans les bâtiments et attendre de nouvelles instructions de la sécurité parlementaire. Le débat qui devait se tenir au Sénat, situé près du secteur où a débuté l’opération policière, a également été annulé.

Le premier ministre Justin Trudeau doit présider vendredi une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident concernant les barrages illégaux, qui réunit les principaux acteurs de la cellule de crise.

Jeudi, le chef intérimaire de la police d’Ottawa, Steve Bell, annonçait que les forces de l’ordre s’apprêtaient à mettre leur plan à exécution pour mettre fin à la « manifestation illégale » dans les rues du centre-ville. « Ce week-end va être très différent des trois derniers », avait-il ajouté.