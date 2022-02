Il y a deux semaines, le SPVQ avait fait trois arrestations et distribué une centaine de constats d’infraction liés aux règlements municipaux et au Code de la sécurité routière. Un véhicule avait été remorqué.

(Québec) Les organisateurs du « convoi de la liberté » se préparent en fin de journée vendredi à accueillir les premiers manifestants sur la colline parlementaire à Québec afin de protester contre les mesures sanitaires du gouvernement Legault, malgré les assouplissements annoncés au cours des deux dernières semaines.

Tommy Chouinard La Presse

Ils prévoient une série de spectacles toute la fin de semaine, mais ils n’ont pas fait une demande officielle pour la tenue d’un « évènement festif » de ce genre, indique la Ville de Québec. L’évènement est donc toujours considéré comme une manifestation, lors de laquelle on tolère une scène uniquement pour prononcer des discours et diffuser un peu de musique.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a des échanges avec les organisateurs sur la teneur du programme de la fin de semaine qui, par exemple, prévoit la prestation d’un DJ à compter de 19 h.

« On est en constante communication avec les organisateurs, comme nous l’avons été lors de la dernière manifestation. Ce sujet a été abordé avec eux, et on est en train de trouver une voie de passage », affirme le porte-parole du SPVQ, David Pelletier.

La scène que les organisateurs ont montée est faite à partir d’une remorque. Le tronçon de l’avenue Honoré-Mercier qui se trouve devant le parlement est fermé à la circulation.

Une source bien au fait des échanges entre les corps de police et le gouvernement témoigne que les policiers perçoivent jusqu’ici que la mobilisation est moins importante que lors de la première manifestation du « convoi de la liberté » il y a deux semaines.

Les organisateurs en ont contre le maintien de l’obligation pour les élèves de porter le masque à l’école et ils craignent que le passeport vaccinal, dont l’utilisation sera abandonnée complètement à compter du 14 mars, ne soit imposé à nouveau. Surtout, ils contestent la gouverne du premier ministre François Legault depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les organisateurs ont invité leurs partisans à se rassembler devant le parlement à compter de 17 h vendredi. Or à peine une dizaine de personnes étaient arrivées sur place à cette heure-là.

La manifestation doit se poursuivre samedi — notamment avec un discours d’Amélie Paul, figure connue de la mouvance complotiste — et se terminer dimanche, à 17 h. Des convois de camions — en provenance de la Côte-Nord, du Saguenay et de la Beauce notamment — sont attendus.

« Ce sera une belle fin de semaine ici au parlement. Ça va être convivial, familial », soutient l’un des organisateurs, Keven Bilodeau, dans une vidéo diffusée sur Facebook vendredi où on le voit porter une tuque « F* ck Legault ».

« Si vous ne pouvez pas aller au parlement, allez à Ottawa ! Ottawa, c’est aussi important », ajoute-t-il alors qu’une intervention policière est en cours dans le centre-ville de la capitale fédérale assiégé par des manifestants et des camionneurs depuis 22 jours.

Ce leader du « convoi de la Beauce » a lancé une campagne de financement et a promis 250 $ en bons d’essence aux camionneurs qui se rendent à Québec en fin de semaine.

Soucieux d’éviter un siège comme à Ottawa, le maire de Québec, Bruno Marchand, a modifié des règlements municipaux afin de donner plus de pouvoirs aux policiers en prévision de cette deuxième manifestation en deux semaines.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) peut désormais « prendre toutes les décisions concernant la circulation, le stationnement et les fermetures de rue », sans l’imprimatur de l’hôtel de ville. Cette modification se veut « permanente ». Elle permet au chef de police de prendre des décisions dans le feu de l’action, selon l’évolution de la manifestation, mais aussi de décréter des fermetures « préventives ».

La Ville a également décidé de suspendre le droit de cuisiner en plein air et de consommer de l’alcool dans les lieux publics. La consommation d’alcool dans les parcs avait été autorisée à Québec au début de la pandémie par Régis Labeaume. Ce droit sera rétabli, possiblement au printemps prochain, selon le maire.

Même si Bruno Marchand a plaidé que le droit de manifester est respecté, les organisateurs du « convoi de la liberté » ont condamné ces nouvelles mesures.

Il y a deux semaines, ils avaient tenu une première manifestation qui, somme toute, s’était bien déroulée.

Durant un week-end, quelques dizaines de camions avaient bloqué des voies du boulevard René-Lévesque en direction est. Le plan du Service de la Ville de Québec (SPVQ) visait à ce que les manifestants n’entravent pas davantage la circulation. Le corps de police avait prévenu que sa tolérance a une limite et que les poids lourds devaient partir à 17 h dimanche. Les camionneurs avaient quitté les lieux sans histoire, en se donnant rendez-vous pour une deuxième manifestation.

Le SPVQ avait fait trois arrestations et distribué une centaine de constats d’infraction liés aux règlements municipaux et au Code de la sécurité routière. Un véhicule avait été remorqué.

Le directeur du SPVQ, Denis Turcotte, avait souligné la « bonne collaboration » entre policiers et manifestants. Ils ont d’ailleurs encore une fois des échanges au sujet de la manifestation de cette fin de semaine.

Les organisateurs du « convoi de la liberté », dont la figure la plus connue est Bernard Gauthier, n’accordent pas d’entrevues et désapprouvent le travail des médias.

Avec la collaboration de Gabriel Béland, La Presse